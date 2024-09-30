前荷蘭總理將任北約秘書長 扛起團結內部與援烏任務

即將就任北約秘書長的前荷蘭總理呂特，須使出任職總理期間練就的所有結盟技巧，在俄烏戰爭、對俄國下一步行動的擔憂及華府政治前景不明下，使北約內部團結。

路透社報導，呂特（Mark Rutte）將於10月1日就任北大西洋公約組織（NATO）秘書長、接替前手史托騰柏格（Jens Stoltenberg），這是北約最高職位十年來首度易主。

現在很大程度上取決於呂特能否在由32國組成的北約內部凝聚共識。北約保障成員國近10億人口的能力不單取決於軍事實力，還須在政治議題上團結一致。

呂特履新後面臨的挑戰包括：對北約抱持懷疑態度的美國前總統川普（Donald Trump）可能重返白宮、北約歐洲東部盟邦呼籲提高支持以保護他們抵禦俄羅斯，以及烏克蘭這個非成員國請求提供更多軍援。

北約官員和外交官預期，呂特將維持史托騰柏格的優先事項，包括爭取北約內部對基輔的支持、敦促北約盟邦提高防禦支出，以及讓美國持續參與歐洲安全事務。

57歲的呂特是世界舞台的政壇老將，他擔任荷蘭總理長達14年，是該國在位最久的總理。

呂特上任後需要用到之前領導4屆荷蘭聯合政府時，擔任聯盟締造者和管理者所練就的技能。

在呂特任內擔任國防部長的歐龍仁（KajsaOllongren）表示：「他（呂特）在尋找前進之路、讓步、說服民眾以及與他們建立關係方面可謂經驗豐富，我認為這些（技能）會非常、非常有幫助。」

歐龍仁和其他人形容呂特的領導風格為非常奮發努力而且事必躬親，可能對北約這種階級分明的組織帶來震撼。

路透社指出，呂特將面臨來自北約歐洲東部盟邦的壓力，他必須證明自己理解這些國家對於取得更多援助，以保護他們抵禦俄羅斯的渴望，並且能提供他們幫助。

自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，北約在歐洲東部盟邦部署的兵力增加1倍至約1萬人，不包含這些國家原本就設有的軍隊。北約強調，未來可能迅速在此部署數以十萬計兵力。

但這些國家想取得更多軍隊和武器，尤其是防空系統，意味呂特須說服北約西方盟邦將更多本國資產轉移至歐洲東部盟邦。

另外，北約官員和外交官也認為，呂特可能須稍微調整他擔任荷蘭總理期間一貫堅持的財政撙節做法。

在6月舉行的歐洲聯盟（EU）峰會中，呂特和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）皆強烈反對共同舉債支應國防支出，導致他們與其他國家元首發生衝突。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）指出，其他元首「大聲提醒」呂特，他很快會成為北約秘書長，因此應盡全力確保北約盟邦不會在國防支出上吝嗇。

許多北約官員認為，北約盟邦須為額外的軍隊和武器進一步提高軍事支出，以履行北約對防禦計畫進行的大規模改革，這項支出占各國國內生產毛額（GDP）比重可能須達到2.5%或者更多。