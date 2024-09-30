奧地利大選 極右翼政黨獲得約29%的選票、成為最大政黨

在奧地利周日（9月29日）舉行的議會選舉中，極右翼的奧地利自由黨成為最大政黨。該黨獲得了約29%的選票。緊隨其後的是現任總理內哈默（Karl Nehammer）領導的保守派奧地利人民黨，獲得約26%的選票，社民黨得到約21%的選票，執政的綠黨8%，自由派新奧地利與自由論壇黨獲得約9%。

從選票的得失情況看，自由黨增加了近13個百分點，人民黨失去了約11個百分點，社會民主黨基本保持不變，綠黨損失了近6個百分點。

這個選舉結果意味著，自第二次世界大戰結束以來，奧地利人民黨和社民黨交替獨大的局面畫上了句點。而在當下的歐洲，很多國家向右轉的趨勢還在繼續。

自由黨當選第一大黨，但無力組閣

選舉結果剛剛浮出水面，自由黨主席基克爾(Herbert Kickl)便稱這是一次「選民的權威表態」。他說，他的政黨已准備好與其他政治力量展開組閣談判：「我們准備好領導政府，『他在接受公法電視台ORF采訪時說，其他政黨應表明他們對』民主的立場」。

投票前一天，現任總理內哈默即公開表示排除同奧地利自由黨聯合執政的可能，選舉當天，他再次重申這一立場。他批評自由黨黨魁基克爾「堡壘奧地利、堡壘自由」的競選口號，稱他已經「極端化」。

根據選舉結果，理論上，自由黨同人民黨在議會擁有過半議席，可以聯合執政。自由黨此前曾多次參與奧地利執政，但一直是以小伙伴身份，基克爾本人曾擔任過奧地利內政部長。

總統有權首先委托一個政黨組閣

在奧地利，聯邦總統有權決定首先委托哪個政黨組建政府。周一，奧地利總統範德貝倫（Alexander Van der Bellen）強調，他將確保在組建政府的過程中，法治國家、三權分立以及人權和少數群體的權利不容改變。

但總統同時敦促各政黨展開組建政府的談判。他表示，「現在是相互接觸、對話、協商，以達成良好且穩固的妥協的時候。找到這些解決方案可能需要時間，女士們先生們，這段時間是值得花費的。」

（綜合報道）

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