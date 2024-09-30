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歐盟監測機構：海洋暖化速度19年來幾已翻倍

中央社／ 法國布勒斯特30日綜合外電報導
歐盟。 美聯社
歐盟。 美聯社

歐洲聯盟（EU）海洋環境監測機構「哥白尼海洋服務」今天發布報告指出，隨著人為氣候變遷導致全球氣溫上升，海洋暖化速度自2005年來已增加近1倍。

法新社報導，哥白尼海洋服務（Copernicus MarineService）海洋學家舒克曼（Karina von Schuckmann）告訴媒體記者，「海洋暖化可被視為全球暖化前哨站。海洋暖化自1960年代以來一直持續加劇，且自約2005年開始，速度已增加1倍。」

根據哥白尼海洋服務的「海洋狀態報告」（TheState of the Ocean Report），過去20年來，長期海洋暖化速度從每平方公尺0.58瓦上升至1.05瓦。

覆蓋地球表面70%面積的海洋是氣候主要調節因素，也是吸收大氣中溫室氣體的碳匯（carbon sink，指可累積、儲存二氧化碳的生態系統）。

哥白尼海洋服務表示，其報告詳述「海洋溫度破紀錄、海洋熱浪觸及深海、海冰以前所未見的速度消失，以及海洋儲存熱能不斷上升」。

該機構還提到，全球逾20%海洋表面去年至少經歷過1場從嚴重到極端程度的海洋熱浪。

這種情況會對生態系統造成危害，破壞海水養分的脆弱平衡，同時較溫暖的海水也會引發更強烈的颶風、風暴和其他極端天氣事件。

暖化 熱浪 表面

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