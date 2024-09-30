對抗反猶勢力 柏林警方清晨突擊親巴勒斯坦嫌犯住屋

德國柏林檢察官辦公室30日發出搜索令，上午6時時出動125名警力，突擊搜查柏林市區5名男子的公寓。警方在搜索行動後於社群平台X發文表示，5名嫌疑犯涉及破壞治安和違悖反猶太禁令的罪行。

2023年10月7日加薩戰爭爆發，以色列隔天對哈瑪斯宣戰，並佔領巴勒斯坦領土，雙方至今戰火不停。柏林有許多支持巴勒斯坦，或親以色列的團體組織已登記將在本週末上街遊行。

據柏林檢察官辦公室新聞稿指出，這5名嫌疑人的公寓位在布里茲（Britz）、佛里德里希斯海因、（Friedrichshain）、葛羅培斯斯塔特（Gropiusstadt）、泰戈爾（Tegel）和舍納貝格（Schöneberg）。125名警力中包括負責調查政治犯罪的國家安全局。手機、電腦，以及其他數據儲存裝置被沒收。目前為止無人被逮補。

據了解，一名18歲青年涉嫌破壞治安，並企圖傷害他人，此嫌疑人在9月12日的一場活動開幕式上，從一群約40人的抗議團體中，朝基民黨文化參議員基亞洛（Joe Chialo）扔出一支麥克風腳架，一名女子因此受傷。這個團體當時在現場還高喊各種口號，並稱基亞洛是「種族主義者」。

另，一名20歲男子涉嫌破壞治安，在今年7月11日晚間的一場150人遊行中，點燃並毀壞多種物品。此外，一名25歲男子涉嫌使用違憲組織的標誌，在今年4月13日於社群媒體Instagram上發布一段影片，片中一群人高呼親巴勒斯坦口號「從河流到大海」（Fromthe river to the sea），他在影片下方重複留言此口號，從而主張消滅以色列。

再者，一名31歲男子被控涉及兩起涉嫌煽動叛亂案件，他於去年12月12日在Instagram上德國今日新聞（Tagesschau）一則發文中留言，希望希特勒回歸；在另一則貼文則留言，希望一場新的大屠殺。

去年10月9日，一名40歲男子也被控煽動叛亂罪行，在哈瑪斯襲擊以色列第2天，他在TikTok上相關反以色列的評論中，發文美化哈瑪斯的攻擊行動，稱其為「邁向伊斯蘭世界」的勝利道路。

德國聯邦政府在2023年11月2日發布反猶禁令，禁止恐怖組織哈瑪斯（HAMAS）和國際組織薩米敦（Samidoun）在德國進行一切活動，並下令解散子組織。