快訊

青春回憶少一間 開業21年「肯德基台大店」今夜熄燈

政治比氣長！石破茂：從「吃冷飯」到勝利的豬排咖哩飯

對抗反猶勢力 柏林警方清晨突擊親巴勒斯坦嫌犯住屋

中央社／ 柏林30日專電

德國柏林檢察官辦公室30日發出搜索令，上午6時時出動125名警力，突擊搜查柏林市區5名男子的公寓。警方在搜索行動後於社群平台X發文表示，5名嫌疑犯涉及破壞治安和違悖反猶太禁令的罪行。

2023年10月7日加薩戰爭爆發，以色列隔天對哈瑪斯宣戰，並佔領巴勒斯坦領土，雙方至今戰火不停。柏林有許多支持巴勒斯坦，或親以色列的團體組織已登記將在本週末上街遊行。

據柏林檢察官辦公室新聞稿指出，這5名嫌疑人的公寓位在布里茲（Britz）、佛里德里希斯海因、（Friedrichshain）、葛羅培斯斯塔特（Gropiusstadt）、泰戈爾（Tegel）和舍納貝格（Schöneberg）。125名警力中包括負責調查政治犯罪的國家安全局。手機、電腦，以及其他數據儲存裝置被沒收。目前為止無人被逮補。

據了解，一名18歲青年涉嫌破壞治安，並企圖傷害他人，此嫌疑人在9月12日的一場活動開幕式上，從一群約40人的抗議團體中，朝基民黨文化參議員基亞洛（Joe Chialo）扔出一支麥克風腳架，一名女子因此受傷。這個團體當時在現場還高喊各種口號，並稱基亞洛是「種族主義者」。

另，一名20歲男子涉嫌破壞治安，在今年7月11日晚間的一場150人遊行中，點燃並毀壞多種物品。此外，一名25歲男子涉嫌使用違憲組織的標誌，在今年4月13日於社群媒體Instagram上發布一段影片，片中一群人高呼親巴勒斯坦口號「從河流到大海」（Fromthe river to the sea），他在影片下方重複留言此口號，從而主張消滅以色列。

再者，一名31歲男子被控涉及兩起涉嫌煽動叛亂案件，他於去年12月12日在Instagram上德國今日新聞（Tagesschau）一則發文中留言，希望希特勒回歸；在另一則貼文則留言，希望一場新的大屠殺。

去年10月9日，一名40歲男子也被控煽動叛亂罪行，在哈瑪斯襲擊以色列第2天，他在TikTok上相關反以色列的評論中，發文美化哈瑪斯的攻擊行動，稱其為「邁向伊斯蘭世界」的勝利道路。

德國聯邦政府在2023年11月2日發布反猶禁令，禁止恐怖組織哈瑪斯（HAMAS）和國際組織薩米敦（Samidoun）在德國進行一切活動，並下令解散子組織。

以色列 哈瑪斯 柏林

延伸閱讀

真主黨領袖命喪以軍空襲 二把手稱將儘速選出接班人

以色列與聯合國關係惡化 因加薩戰爭陷入谷底

以色列空襲黎巴嫩巴人難民營 哈瑪斯：在黎領袖身亡

以色列一年來首度空襲貝魯特 黎巴嫩稱至少4死

相關新聞

日本新首相石破茂：從「吃冷飯」到勝利的豬排咖哩飯

贏得2024自民黨總裁選的石破茂，在投票之前特地享用了豬排咖哩飯，一方面以炸豬排做為祈求勝利的象徵，另一方面咖哩飯對於石破茂而言，有貫徹自己風格的儀式感。石破茂的拿手料理就是咖哩飯，而且有一套以故鄉鳥取在地食材設計的獨門食譜，被稱為「石破咖哩」，還曾經頗受自民黨議員們的歡迎。不過對比現在東山再起的風光，石破茂其實有很長一段時間在「吃冷飯」——日文中形容受到冷落的處境，是他身為黨內孤鳥的寫照。

完全可以吃！研究人員用牙膏美白成分製成可食用電晶體

義大利和塞爾維亞研究人員已打造由銅(II)酞菁（CuPc）製成的電晶體。這種牙膏使用的知名美白成分，也可用於有機半導體。

奧地利大選 極右翼政黨獲得約29%的選票、成為最大政黨

在奧地利周日（9月29日）舉行的議會選舉中，極右翼的奧地利自由黨成為最大政黨。該黨獲得了約29%的選票。緊隨其後的是現任總理...

歐盟監測機構：海洋暖化速度19年來幾已翻倍

歐洲聯盟（EU）海洋環境監測機構「哥白尼海洋服務」今天發布報告指出，隨著人為氣候變遷導致全球氣溫上升，海洋暖化速度自20...

駐漢堡辦事處長投書德媒 籲聯大支持台參與國際

漢堡晚報今天刊登駐漢堡辦事處處長陳槱順的投書。陳槱順籲請聯合國大會正視台灣人民參與國際組織權利，聯大今年主題為「不遺漏任...

越南特赦近3800人 濫用職權與殺人者入列政治犯除外

越南將特赦近3800名囚犯，其中包括濫用職權者、殺人犯等。國家主席辦公室副主任范青河宣稱，這體現越南黨和國家的寬容仁慈。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。