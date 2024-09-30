單口戲劇結合舞蹈 台舞蹈家劉奕伶倫敦移地創作

當代舞蹈藝術家劉奕伶獲衛武營推薦，今年9月前往倫敦藝術表演劇場The Place移地創作。不僅與當地藝術機構的工作者交流，也透過牽線認識了更多業界人士，為創作帶來靈感。

劉奕伶表示，這次的移地創作計畫來得其實很突然，形容它像一場「旋風」。她於今年7月中接到衛武營的邀請，詢問是否有興趣參加倫敦的駐村計畫。她將7月演出的作品 Turn Out 作為計畫書的主軸，並希望能創作出英文版本。8月底她收到錄取通知，確定參與此次移地創作計畫。

劉奕伶為當代舞蹈藝術家，曾擔任美國比爾提瓊斯舞團（Bill T. Jones /Arnie Zane Company）專職舞者，擁有豐富的表演與教學經驗。今年7月，她在國家兩廳院新點子實驗劇場演出了新作 Turn Out，將單口喜劇與舞蹈結合。

被問及為什麼萌生將單口喜劇結合舞蹈的想法，劉奕伶向中央記者表示，單口喜劇與觀眾的互動是很即時的，希望藉此拉近與觀眾的距離，打破大眾對舞蹈與舞者的刻板印象，同時討論圈內人對舞蹈的既定觀念。

這次為期10天的移地創作計畫相當短暫，劉奕伶選擇以訪談不同專業人士作為主要目標。她訪問了ThePlace內部的編舞家、單口喜劇創作者、以及劇場的行銷與企劃等等，並透過機構的介紹，認識更多相關領域的創作人才。

因這次的目標為了解如何創作 Turn Out的英文版本，但若將作品直翻為英文，無法讓不同文化背景的觀眾，完全理解中文幽默的細微之處。不過她仍認為，來到倫敦後才有機會了解非中文母語者的想法，以及獲取不同領域的人的專業意見。

劉奕伶說，雖然這不是第一次來到倫敦，但她仍花了些時間適應當地的天氣與時差。由於造訪時間短暫，她笑稱自己才剛進入狀況就返回台灣了。她表示，這段時間主要是快速蒐集資料，回台灣後還需慢慢消化，再進一步進行創作。

本次移地創作地點為位於倫敦的The Place ，為英國代表性舞蹈機構之一，是倫敦當代舞蹈學校的所在地，同時也是歐洲創新性的舞蹈空間，提供演出的劇場空間。許多來自世界各地的藝術家會特地來這裡進行創作，並突破創意的界線，提供觀眾具表演張力、實驗性的新作品。