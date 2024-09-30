歐洲離散港人團體成立聯盟 集中力量推動香港民主

中共國慶前一天，在歐洲8個國家的離散香港人組織今天宣布成立「歐洲香港人聯盟」，希望集結在歐盟的香港人的力量，繼續推動香港民主並且保存香港的文化與傳統。

歐洲香港人聯盟（The European Hong Kong DiasporaAlliance，EHKDA，簡稱「歐港盟」）由在歐盟的8個離散香港人組織所組成。

8個離散香港人組織的包括瑞典的Befria Hongkong、芬蘭的Finnish Hongkongers、德國的Freiheit fürHongkong、挪威的Hong Kong Committee in Norway、愛沙尼亞（Estonia）的Hongkongi Maja、荷蘭的Netherlands for Hong Kong、波蘭的PL4HK以及丹麥的Støt Hongkong。這些組織都是由居住在該國的香港離散社群所自主成立的非營利組織。

2019年以後有大量香港人移居歐盟各國，在當地成立了許多草根組織，繼續在海外推動促進香港離散社群的福祉，在當地推動香港民主並不斷向歐盟議會進行倡議行動。

在歐盟多個國家的離散港人組織認為要成立跨國界的香港聯盟，集結各國的力量對歐盟議會進行遊說，對香港議題比較有利，在2022年於捷克首都布拉格（Prague）開會，經過2年多的討論，決議成立「歐洲香港人聯盟」，並選在中共國慶前一天宣布成立。

瑞典秘書處一位不願具名的成員對中央社表示，雨傘運動距今已過了10年，而反送中運動也已是5年前的事情，歐洲的離散香港社群不能只繼續舉辦放映會，運動必須要有新的形態，也必須在倡議方面加重著力。

他們看見六四運動後的離散族群在海外沒有集結力量而失去了在海外繼續推動議題的機會感到很可惜，因此希望藉由成立「歐港盟」，在歐盟各國共同推動香港議題的倡議。

歐港盟未來的工作除了在歐盟繼續推動香港民主議題的相關倡議工作以外，也包括在歐港盟各個成員國更積極的推動香港文化、語言的推廣和保存；在歐洲促進各國香港社群的歸屬感與支持網絡；與其他離散社群、公民團體與國際組織合作推動包括人權、民主、氣候正義等共同議題；促進歐洲人與利益團體對香港的歷史文化與語言和近期發展的認識並創造連結。

瑞典秘書會不願具名的成員表示，各成員國的組織規模、經驗、專業範疇都不盡相同，歐港盟採用民主方式選舉秘書處，而成員國每2年輪值經濟部門的方式，讓每個成員國都有機會作為主要行政組織，而不會有專門獨大的組織領導整個聯盟，傳承香港民主運動的精神。

該成員對中央社表示，歐港盟囊括了各種草根成員，來自不同背景的人想要出一份力都能參加，在不同工作中發揮所能。

該成員表示，每個歐盟國家對於非營利組織立案有各自不同的規定，稅務與金融的規定也有所不同，在考量各種條件後，歐港盟確定會在瑞典登記立案，希望在今年底前能完成登記。