觀光署新品牌拓源 刺激紐澳旅客訪台

為刺激紐澳遊客來台旅遊，交通部觀光署24、26及30日在澳洲墨爾本、布里斯本與紐西蘭奧克蘭舉辦3場台灣觀光推廣會，邀集地方政府、旅行社、航空公司等單位參與，展示全新台灣觀光品牌3.0，吸引近300家紐澳業者與會。

觀光署指出，2024年前7個月紐澳來台旅客數呈現逐月成長，來台旅客數達6萬9598人次，恢復至疫前2019年同期的95.36%，顯示紐澳旅客來台意願日益濃厚。

澳洲旅遊研究機構「Tourism ResearchAustralia」2024年5月報告顯示，2024年澳洲出境旅遊支出可望破60億澳元（約新台幣1315億元），超越疫情前水準，尤其亞洲和太平洋地區等短途旅遊目的地，更是澳洲民眾疫後出國旅遊首選。

觀光署指出，台灣以豐富的自然景觀、多元人文風情、便利交通及友善民眾深受紐澳旅客喜愛。推廣會上展示全新台灣觀光品牌3.0「TAIWAN–Waves ofWonder」，傳達台灣四季旅遊魅力與蓬勃活力。

推廣會還以多元行銷活動，向當地展現台灣豐富觀光資源、旅遊便捷與各項優惠獎助措施，包括安排一系列手作體驗和文化表演，融合廟會文化與藝術的虎爺吊飾繪製，展演台灣慶典熱鬧氛圍，現場並有承襲國寶級木器大師陳煌輝師傅技藝的花窗杯墊拼裝體驗，感受台灣傳統老屋建築之美。

推廣會並有製作蘊含台灣傳統老屋美好祝福的花磚胸章，以及有阿美族精彩的原民毛線球教學與歌舞表演，讓紐澳業者近距離感受南島文化魅力，加深台灣與紐澳的連結與文化旅遊共鳴。參與者反應熱烈，現場氣氛熱絡。

活動還特別邀請紐澳旅遊達人Théa和曾旅居台灣的紐西蘭籍歌手羅藝恆（Laurence Larson）分享旅台見聞和經歷，以自身觀點深入淺出介紹台灣多元豐富的觀光資源及非來不可的理由，增進當地業者對台灣旅遊產品興趣與販售意願。

活動中另提供抽獎品如中華航空、長榮航空贊助多張紐澳至台灣來回機票，以激發來台意願，促進紐澳與台灣的觀光交流與合作。