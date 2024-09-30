越南特赦近3800人 濫用職權與殺人者入列政治犯除外

越南將特赦近3800名囚犯，其中包括濫用職權者、殺人犯等。國家主席辦公室副主任范青河宣稱，這體現越南黨和國家的寬容仁慈。但意圖推翻政府或恐怖主義的政治犯皆不能獲赦。

越南國家主席蘇林（To Lam）29日簽署2024年特赦決定，對符合條件的3763名服刑中的囚犯及2名暫時停止服刑的人員進行特赦，並於明天生效。越南國家主席辦公室、公安部、最高人民法院及外交部官員今天共同召開記者會說明。

越南國家主席辦公室副主任范青河（Pham ThanhHa）宣稱，2024年的特赦再次體現了越南黨和國家的寬容政策，以及越南民族對於罪犯的仁慈傳統，「鼓勵他們悔改、自我鍛煉，成為對社會有用的人」。

他還認為，特赦同時也是對囚犯改造、遵守規章制度的肯定。范青河說，這是教育、改造囚犯的結果，展現了監獄、家庭、相關機構和全體社會在落實越南黨和國家刑事政策上的緊密合作。

當被問及獲特赦的囚犯主要犯下何種罪名以及是否有政治犯獲釋時，公安部副部長阮玉林（NguyenNgoc Lam）指出，共有403名經濟罪犯、275名濫用職權者、64名殺人犯、205名毒品犯、91名性侵犯、156名搶劫犯、77名盜竊犯及2494名其他罪名的囚犯被特赦。當中有561名是少數民族。

阮玉林雖未具體回答是否有政治犯獲赦，但官方今年8月初在一場宣布國家主席特赦決定的記者會上說明，因叛國罪、間諜罪入獄，以及意圖推翻政府擾亂安全、針對政府的恐怖主義活動的犯罪者，都不能被特赦。

外交部副部長杜雄越（Do Hung Viet）表示，近3800名囚犯中還有20名外籍囚犯。其中包括9名中國人、3名寮國人、2名柬埔寨人、2名美國人、1名印度人等。他們因為殺人、走私、賭博、協助他人在越南非法居留等原因獲罪。

不過在場越南官員並未在今天的記者會上具體回應越南目前有多少受刑人，僅說後續會以書面方式通知。

而根據「世界監獄簡報」（World Prison Brief）資料，截至2022年6月，越南全國共有將近13萬4000名受刑人。相當於每十萬人就有135人被關。

越南自2009年迄今已進行過9次特赦，共計釋放超過9萬2000名囚犯。最近一次特赦是2022年9月2日越南國慶之際，距今已有兩年時間，當時釋放了2434名囚犯。