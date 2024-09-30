快訊

獨／3年連生2胎體重飆8字頭 女主播產後暴哭下車甩門

不斷更新／剩2縣市未公布！嘉義縣明跟進停班課 全台1日颱風假一次看

越南特赦近3800人 濫用職權與殺人者入列政治犯除外

中央社／ 河內30日專電
越共總書記、越南國家主席蘇林。 歐新社
越共總書記、越南國家主席蘇林。 歐新社

越南特赦近3800名囚犯，其中包括濫用職權者、殺人犯等。國家主席辦公室副主任范青河宣稱，這體現越南黨和國家的寬容仁慈。但意圖推翻政府或恐怖主義的政治犯皆不能獲赦。

越南國家主席蘇林（To Lam）29日簽署2024年特赦決定，對符合條件的3763名服刑中的囚犯及2名暫時停止服刑的人員進行特赦，並於明天生效。越南國家主席辦公室、公安部、最高人民法院及外交部官員今天共同召開記者會說明。

越南國家主席辦公室副主任范青河（Pham ThanhHa）宣稱，2024年的特赦再次體現了越南黨和國家的寬容政策，以及越南民族對於罪犯的仁慈傳統，「鼓勵他們悔改、自我鍛煉，成為對社會有用的人」。

他還認為，特赦同時也是對囚犯改造、遵守規章制度的肯定。范青河說，這是教育、改造囚犯的結果，展現了監獄、家庭、相關機構和全體社會在落實越南黨和國家刑事政策上的緊密合作。

當被問及獲特赦的囚犯主要犯下何種罪名以及是否有政治犯獲釋時，公安部副部長阮玉林（NguyenNgoc Lam）指出，共有403名經濟罪犯、275名濫用職權者、64名殺人犯、205名毒品犯、91名性侵犯、156名搶劫犯、77名盜竊犯及2494名其他罪名的囚犯被特赦。當中有561名是少數民族。

阮玉林雖未具體回答是否有政治犯獲赦，但官方今年8月初在一場宣布國家主席特赦決定的記者會上說明，因叛國罪、間諜罪入獄，以及意圖推翻政府擾亂安全、針對政府的恐怖主義活動的犯罪者，都不能被特赦。

外交部副部長杜雄越（Do Hung Viet）表示，近3800名囚犯中還有20名外籍囚犯。其中包括9名中國人、3名寮國人、2名柬埔寨人、2名美國人、1名印度人等。他們因為殺人、走私、賭博、協助他人在越南非法居留等原因獲罪。

不過在場越南官員並未在今天的記者會上具體回應越南目前有多少受刑人，僅說後續會以書面方式通知。

而根據「世界監獄簡報」（World Prison Brief）資料，截至2022年6月，越南全國共有將近13萬4000名受刑人。相當於每十萬人就有135人被關。

越南自2009年迄今已進行過9次特赦，共計釋放超過9萬2000名囚犯。最近一次特赦是2022年9月2日越南國慶之際，距今已有兩年時間，當時釋放了2434名囚犯。

殺人 特赦 越南

延伸閱讀

陸股勁揚激勵新興亞洲股市 台股外資連二周買超

微電與越南西貢電信共同開發光電園區 未來三年投資2.25億美元

囚犯抽菸聚賭…黑龍江獄警竟不管？ 他出獄後實名舉報

颱風重創越南泰國緬甸 外交部宣布各捐助10萬美元

相關新聞

日本準首相石破茂正式宣布：10月27日舉行國會改選

路透報導，日本自由民主黨新任總裁石破茂最新宣布將在10月27日舉行國會改選。

日本新首相石破茂：從「吃冷飯」到勝利的豬排咖哩飯

贏得2024自民黨總裁選的石破茂，在投票之前特地享用了豬排咖哩飯，一方面以炸豬排做為祈求勝利的象徵，另一方面咖哩飯對於石破茂而言，有貫徹自己風格的儀式感。石破茂的拿手料理就是咖哩飯，而且有一套以故鄉鳥取在地食材設計的獨門食譜，被稱為「石破咖哩」，還曾經頗受自民黨議員們的歡迎。不過對比現在東山再起的風光，石破茂其實有很長一段時間在「吃冷飯」——日文中形容受到冷落的處境，是他身為黨內孤鳥的寫照。

完全可以吃！研究人員用牙膏美白成分製成可食用電晶體

義大利和塞爾維亞研究人員已打造由銅(II)酞菁（CuPc）製成的電晶體。這種牙膏使用的知名美白成分，也可用於有機半導體。

駐漢堡辦事處長投書德媒 籲聯大支持台參與國際

漢堡晚報今天刊登駐漢堡辦事處處長陳槱順的投書。陳槱順籲請聯合國大會正視台灣人民參與國際組織權利，聯大今年主題為「不遺漏任...

越南特赦近3800人 濫用職權與殺人者入列政治犯除外

越南將特赦近3800名囚犯，其中包括濫用職權者、殺人犯等。國家主席辦公室副主任范青河宣稱，這體現越南黨和國家的寬容仁慈。...

柬埔寨傳墜樓命案！首都金邊深夜墜10樓亡 身分曝光是「32歲台男」

柬埔寨中文媒體「柬中時報」30日上午報導，柬國首都金邊29日傳出墜樓命案。當地警方指稱，死者是一名32歲台灣男子，待台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。