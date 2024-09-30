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駐漢堡辦事處長投書德媒 籲聯大支持台參與國際

中央社／ 柏林30日專電
漢堡晚報今天刊登駐漢堡辦事處處長陳槱順的投書。示意圖／ingimage
漢堡晚報今天刊登駐漢堡辦事處處長陳槱順的投書。示意圖／ingimage

漢堡晚報今天刊登駐漢堡辦事處處長陳槱順的投書。陳槱順籲請聯合國大會正視台灣人民參與國際組織權利，聯大今年主題為「不遺漏任何人」，但台灣2300萬人至今仍被排除在聯合國體系之外，與聯合國宗旨背道而馳。

1948年創刊的「漢堡晚報」（HamburgerAbendblatt）是德國北部最具影響力和發行量最大的日報，擁有廣泛讀者群，是當地重要輿論平台。

漢堡晚報30日刊載駐德國台北代表處漢堡辦事處處長陳槱順的讀者投書，指出中國長期以1971年聯合國大會第2758號決議作為排除台灣的法理依據，但事實上，該決議並未提及台灣及其人民的代表權問題，更無提到台灣是中華人民共和國的一部分。

投書強調，中華民國（台灣）是一個擁有自主政府、國防及外交的主權國家，聯合國應該重新考慮將台灣納入其體系內，以促進台海地區的和平與穩定。

投書進一步說明，若聯合國繼續忽視台灣的地位，將可能導致台灣海峽的局勢惡化，並加大中國對台動武可能性。

陳槱順告訴中央社，「台灣必須有意義地參與聯合國系統，這對全球和平和穩定至關重要。」

投書最後呼籲，國際社會應正視台灣長期以來被排除在聯合國體系之外的現狀，並強調台灣有能力、有責任在國際舞台上貢獻力量，維護全球和平及多邊合作的價值，而這也是實現聯大今年總辯論主題，「不遺漏任何人」承諾的重要一步。

漢堡 聯合國

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