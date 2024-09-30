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柬埔寨傳墜樓命案！首都金邊深夜墜10樓亡 身分曝光是「32歲台男」

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
柬埔寨首都金邊一景。歐新社
柬埔寨首都金邊一景。歐新社

柬埔寨中文媒體「柬中時報」30日上午報導，柬國首都金邊29日傳出墜樓命案。當地警方指稱，死者是一名32歲台灣男子，待台灣家屬前來認屍。

命案地點位於金邊萬景崗區一棟公寓，29日深夜11時40分，公寓保全人員突聽見很大聲響，查看後發現一名裸男倒臥血泊，一動也不動。

該報導稱，獲報後到現場的警方聲稱，死者「生前曾吸食安非他命」，住在該公寓10樓，墜樓後已無生命跡象。警方並在其房內找到一包疑似毒品的白色粉末，以及沾有白色粉末、捲成水管狀的紙鈔。

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