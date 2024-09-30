旅法藏人抗議法國兩博物館抹除西藏 成中共文化滅絕幫兇

近千名旅法藏人29日上街，抗議法國居美東方博物館「順應中國」，以「喜馬拉雅區」代替Tibet，抹除藏族文化歷史。西藏學者告訴中央社，就如不讓「台灣」一詞出現一樣，只為討中共歡心。

「居美博物館：西藏文化滅絕幫兇」、「命名Tibet，保存真相」，近千名藏人29日聚集巴黎人權廣場旁空地，手舉標語，抗議法國博物館以中共詞彙代替Tibet一詞。

法國學界近日發現，布朗利河岸博物館（Musée duQuai Branly）西藏文物目錄上，「西藏」（Tibet）一詞消失，被改為中國政府稱呼的「西藏（Xizang）自治區」。在居美東方博物館（Musée Guimet）的西藏展示廳，「西藏」地名也被改為「喜馬拉雅區」（Monde himalayen）。

8月31日，20多位研究人員、教授、藝術家在世界報（Le Monde）上共同投書，抗議兩大博物館向中國卑躬屈膝，配合中國竄改歷史並抹去其他民族，並呼籲學術與文化機構拒絕反民主外國政權的干預。

旅法西藏學者德南（Te Nam）29日接受中央社訪問時表示，「我們今天為了抗議居美東方博物館而來，該館拿掉了「西藏」一詞，改用「喜馬拉雅區」。

德南表示，這不僅「抹除」了西藏，還抹除了尼泊爾、不丹、印度各自不同的文化與人民。「這很危險。我們能在博物館展出法國、西班牙、義大利文明，然後說這是地中海區嗎？」他質問。

法國自由西藏學生運動（SFT）共同主席會長措瓦（Dhondup Tsawa）則強調喜馬拉雅是山脈的名字，不是國家。他指出，背後原因與今年為法中建交60週年有關。此外，「我們聽說過去幾年居美博物館面臨財政問題，中國提供資助，所以有壓力」。

德南指出，這等於同意中國抹除西藏文化、認同甚至歷史的政策。因為全世界沒人使用Xizang，西藏的英文名就是Tibet。「這種行為反映了中國政府的政策，2023年起，在所有官方文件中，他們開始以Xizang取代Tibet」。

中共中央統戰部去年8月表示，西藏應翻譯為Xizang而非Tibet。去年10月在西藏林芝舉行的「第三屆中國西藏環喜馬拉雅國際合作論壇」上，官方名稱的英文翻譯也是使用漢語拼音Xizang取代了Tibet。

德南強調，名字背後意涵很重要，「當提到Tibet，人們會聯想到自由西藏（Free Tibet），中國作法就是要讓人困惑，模糊Tibet的地位。不只語義學上的改變，重點是背後的政治動機」。

他舉例，這就像中國在巴黎奧運會上要「台灣」消失，只容忍「中華台北」一樣，「因為外國人聽到台灣，就會聯想到獨立國家」。

德南認為這顯示了法國學術與研究自由受到了外國勢力的干涉，「這在學術上根本站不住腳，所以要看這樣的改變會討誰歡心。西藏人、研究人員都不滿，法國大眾也不懂什麼是Xizang，這只順了習近平的意」。

德南告訴記者，全世界只有法國博物館犯了這樣的錯誤，「我們看了全球重要博物館，只有法國用這種詞彙，這讓我們很驚訝」。

所幸在學者投書與西藏團體抗議致函後，布朗利河岸博物館與西藏代表會面，承諾將把Xizang改回Tibet。

然而居美博物館截至目前為止尚未回覆西藏團體的陳情信與會面請求，「我們仍在等待，也會繼續發起活動」，措瓦說。

參與群眾高喊口號，法國議員卡托蘭（AndréGattolin）、巴黎市政府顧問嘉莉高（GenevieveGarrigos）等政治人物也到場支持。

西藏團體在活動中強調，博物館的角色不是如吉美館長林茨（Yannick Lintz）所說，在於「簡化」或進行文化外交，而是在展現世界真實的多樣性與複雜性。

會說華文的西藏作家丹增次仁（Tenzin Tsering）則向中央社解釋，藏族居住的地方可分為衛藏、康和安多三區塊，中共所謂的「西藏自治區」不能代表整個西藏，而僅是「衛藏」地區。他表示，要把名字寫對，才能正確溝通，並傳承文化與價值。