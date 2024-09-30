自民黨新執行部正式上路 最高顧問麻生太郎

日本自民黨新任總裁（黨主席）石破茂今天下午在自民黨總部召開記者會公布自民黨新執行部陣容，包括新設最高顧問一職由自民黨副總裁麻生太郎擔任。新執行部今天正式上路。

石破9月27日在自民黨總裁第二輪投票取得「逆轉勝」，當選自民黨第28任總裁。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，預計石破將在明天召集的臨時國會上獲指名為第102任首相。新內閣同日上路。

日本放送協會（NHK）報導，石破今天下午1時（台灣時間中午12時）起在自民黨總裁室宣布新執行部陣容，下午1時半起召開臨時總務會獲承認，新執行部上路。有關自民黨黨務一級主管經歷如下：

自民黨最高顧問麻生太郎現年84歲，眾議院福岡8區選出、當選14次。麻生的外祖父是前首相吉田茂，麻生曾經營公司，擔任過日本青年會議所會長等職，1979年眾議院選舉首度當選。歷任外務大臣、總務大臣、經濟財政大臣、自民黨幹事長等。

麻生2008年就任為第92任首相，但翌年眾議院選舉慘敗，政權被當時的民主黨奪走。2012年自民黨奪回政權後，麻生在安倍政權擔任副首相兼財務大臣，被視為安倍的盟友。麻生目前是自民黨內唯一派閥「麻生派」會長，被認為在這次自民黨總裁選舉第二輪投票，支持經濟安全保障擔當大臣高市早苗。

一般認為，石破任用麻生擔任自民黨最高顧問，目的在於團結黨內。

另外，前首相菅義偉擔任自民黨副總裁。菅義偉現年75歲，是眾議院神奈川2區選出的，當選9次。在自民黨內不屬於任何派閥，曾任前建設大臣小此木彥三郎秘書、橫濱市議員，1996年眾議院選舉首度當選，2006年第一次安倍內閣擔任總務大臣，首度入閣。

自民黨失去政權時代，2012年總裁選舉時，菅義偉力挺安倍，在第2次安倍內閣，擔任官房長官。2020年安倍卸任後，菅義偉參選總裁選舉勝選，就任為第99任首相。本屆自民黨總裁選舉，菅義偉支持小泉進次郎，在第二輪投票時，票投石破。

一般認為，菅義偉擁有豐富政治經驗，石破希望藉由菅義偉的力量團結自民黨，穩定黨內的基礎。

自民黨幹事長（秘書長）森山裕現年79歲，眾議院鹿兒島4區選出，當選7次，是自民黨舊森山派會長。曾任鹿兒島市議會議長等，1998年起擔任參議員5年多後，2004年轉換跑道當選為眾議員。曾任農林水產大臣、眾議院農林水產委員長等職。2017年起4年多，擔任自民黨國會對策委員長，在位期間最長。

森山曾輔佐過安倍政權、菅政權，在岸田政權時代，擔任自民黨總務會長，是負責調查黨內派閥「小金庫事件」的核心人物。一般認為，森山擁有豐富的政治經驗、廣大的人脈，因此石破任用森山擔任擁有議員提名參選、資金分配等實質權限的自民黨幹事長。

自民黨總務會長鈴木俊一現年71歲，眾議院岩手2區選出，當選10次，在自民黨內隸屬於麻生派，是前首相鈴木善幸的長男，前首相麻生太郎是鈴木俊一的姊夫。鈴木俊一曾擔任過父親鈴木善幸的秘書，1990年眾議院選舉首度當選，歷任環境大臣、奧運暨帕運擔當大臣、自民黨總務會長等要職。

3年前岸田內閣上路後，鈴木擔任財務大臣。這次自民黨總裁選舉，鈴木支持外務大臣上川陽子。一般認為，鈴木擁有豐富的政治經驗，與麻生親近，因此石破任用鈴木擔任總務會長，以穩定政權基礎。

自民黨政務調查會長小野寺五典現年64歲，眾議院宮城6區選出、當選8次，曾是舊岸田派議員。小野寺歷任宮城縣職員、曾在松下政經塾學習，1997年眾議院補選時首度當選，曾擔任外務副大臣，之後在安倍內閣兩度擔任防衛大臣，目前擔任眾議院預算委員長等職。

這次自民黨總裁選舉小野寺支持同為舊岸田派出身的官房長官林芳正。一般認為，因為小野寺精通外交、防衛（國防）政策，石破任用小野寺擔任自民黨政調會長，有助於政策穩定執行。

自民黨選舉對策委員長小泉進次郎現年43歲，眾議院神奈川11區選出、當選5次。在自民黨內不屬於任何派閥。2009年眾議院選舉時繼承父親、前首相小泉純一郎地盤，出馬參選，首度當選，當時28歲。

小泉擔任過復興政務官、自民黨厚生勞動部會長等，2019年安倍內閣38歲被延攬入閣擔任環境大臣，是戰後第3年輕的大臣，在菅內閣再任環境大臣。

這次小泉首度參選自民黨總裁選舉，雖未能挺進第二輪投票，但在第一輪投票時小泉獲得國會議員票最多票數75票，整體票數排名第三，凸顯存在感。一般認為，因為小泉在黨內獲得一定的支持，石破任用小泉擔任選舉對策委員長，有助於黨內和諧，並可善用小泉的高知名度、發訊力，有助於政權運作。

自民黨國會對策委員長坂本哲志現年73歲，眾議院熊本3區選出、當選7次。在自民黨內舊森山派出身的議員。曾擔任記者、熊本縣議員，2003年眾議院選舉首度當選。歷任總務副大臣、政調會長代理等。坂本在菅內閣擔任一億總活躍、地方創生擔當大臣。

去年農林水產大臣宮下一郎因小金庫事件卸任後，坂本就任為農林水產大臣。一般認為，坂本精通政策，擁有國會對策的經驗，石破任用他，有助於國會運作。

此外，幹事長代理為福田達夫、組織運動本部長小淵優子、廣報本部長平井卓。

關於眾議院大選，石破今天表示，明天獲國會指名為新任首相後，規劃考慮10月9日解散眾議院，預定10月15日發布眾議院選舉公告、27日投開票。