希臘森林大火南部村莊居民撤離 中部火勢釀2死

贏得2024自民黨總裁選的石破茂，在投票之前特地享用了豬排咖哩飯，一方面以炸豬排做為祈求勝利的象徵，另一方面咖哩飯對於石破茂而言，有貫徹自己風格的儀式感。石破茂的拿手料理就是咖哩飯，而且有一套以故鄉鳥取在地食材設計的獨門食譜，被稱為「石破咖哩」，還曾經頗受自民黨議員們的歡迎。不過對比現在東山再起的風光，石破茂其實有很長一段時間在「吃冷飯」——日文中形容受到冷落的處境，是他身為黨內孤鳥的寫照。

2024-09-30 15:24