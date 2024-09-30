希臘森林大火南部村莊居民撤離 中部火勢釀2死
希臘南部地區伯羅奔尼梭（Peloponnese）濱海城鎮西洛卡斯特羅（Xylokastro）附近昨天發生森林大火，消防部門表示，當局已撤離一座鄰近村莊的居民。
消防部門發言人告訴法新社，總共出動15輛消防車、7架消防飛機以及3架直升機救火，但大火綿延導致火勢「難以控制」。
這名發言人指出，過去24小時期間，希臘共發生27起森林大火，大多數火勢已獲控制。
希臘民防當局已發布訊息，通知森林大火附近村莊皮爾戈斯（Pyrgos）的居民撤離。
由於風速高達每小時75公里，雅典當局昨天和今天對多個地區發布警報。
地中海國家希臘容易發生乾旱和熱浪，首都雅典（Athens）東北方8月才發生歷來最嚴峻的森林大火，造成1人死亡、數以千計民眾疏散。
科學家長期警告說，人類活動引起的氣候變遷正造成更持久、更猛烈及更頻繁的熱浪，以及其它極端天氣事件。
另據路透社報導，希臘當局還說，中部地區科林斯（Corinth）一處地勢崎嶇的山區附近今天發生森林大火，現場發現2人死亡，在強風助長下，火勢難以控制。
希臘警方發言人迪莫格利杜（ConstantinaDimoglidou）表示，尋獲的遺體遭嚴重燒毀，須經實驗室檢測才能確認死者身分。
希臘公民保護部（Ministry Of Citizen Protection）指出，消防單位已對此展開調查。
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