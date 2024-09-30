奧地利大選向右轉 收緊移民庇護政策幾成定局

許多奧地利民眾對國家讓移民融入的能力感到擔憂，尤其是穆斯林移民，制定更嚴格移民法的願望遂成今天國會大選關鍵議題，而極右翼的奧地利自由黨在這場選舉首次贏得勝利。

路透社報導，奧地利自由黨（FPO）與居次的保守派執政黨奧地利人民黨（OVP）都矢言收緊移民庇護法律，並打擊非法移民。

根據奧地利廣播集團（ORF）委託民調機構Foresight針對近乎所有選票所做的預測，奧地利自由黨在55歲黨魁基克（Herbert Kickl）領導下贏得28.8%的選票，領先奧地利人民黨的26.3%和中左翼社會民主黨（SPO）的21.1%。

奧地利政府移民法顧問奧布韋克瑟（WalterObwexer）教授在投票日前表示：「選後無論（新）政府是何種面貌，我確定它都會致力收緊庇護及移民法律。」

2015年至去年之間，自己或父母是在國外出生的奧地利人口數增幅超過1/3，現在約占總人口27%，為900萬人左右。

奧地利自由黨與奧地利人民黨共獲逾55%票數，幾可確定其中一黨將領導下屆政府，外界預期奧地利將如同德國、匈牙利、法國等鄰國，採取更嚴格移民規定。

民調顯示，移民和通膨是選民主要感到擔憂的議題。他們擔心奧地利接納移民的速度，超過讓移民融入當地的速度，就連一些奧地利穆斯林都感到國家已不堪負荷。

在土耳其出生的奧地利公民歐薩（Mehmet Ozay）是自由黨支持者，他說：「我好奇這套（移民）制度是否接近崩潰。」他還認為有太多尋求庇護者對國庫毫無貢獻。