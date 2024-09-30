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日本自民黨小金庫事件 安倍派事務局長獲緩刑

中央社／ 東京30日綜合外電報導

日本自民黨內派閥爆發違法申報政治獻金事件，被檢方起訴的「安倍派」（清河政策研究會）會計負責人兼事務局長松本淳一郎，今天被東京地院判處3年有期徒刑、緩刑5年。

「朝日新聞」報導，今天的判決是自民黨「小金庫」事件中，繼自民黨內「二階派」（志帥會）70歲前會計負責人永井等被東京地院判處有期徒刑2年、緩刑5年之後，第二個被判有罪的案例。

自民黨內派閥相繼爆出所屬議員募到募款餐會餐券販售配額後的超額部分收入，被派閥以「回扣」方式回流給議員，而這些「回扣」金額並未刊載在派閥或議員的政治獻金收支報告書，成為不列入帳冊內的「小金庫」（秘密資金），相關人士已分別遭檢方調查並起訴，其中包含松本。

目前77歲的松本，因為涉嫌違反「政治資金規正法」（類似政治獻金法）今年1月被檢方起訴，今年8月被檢方求刑3年。

根據起訴狀等，松本2019年2月出任「安倍派」的會計負責人後，沿用前一任會計負責人的作法，未把超額部分收入列入帳冊。而「清河政策研究會」2018至2022年分的政治獻金收支報告書，收入與支出加起來總計短報約13億5000萬日圓。

東京地院今年5月首度開庭審理此案時，松本大致承認起訴內容，但是否認掌握2018至2019年的部分金流。

另外，松本被訊問時說明，之前已經向以前的「安倍派」幹部表示不要再不實刊載政治獻金，但是並未透露詳細的幹部姓名與具體時間。

檢方在論告時指出，「這起事件促使政治資金規正法被修訂，對社會影響極大」，並表示不記載的動機是「只考慮安倍派和成員的利益，非常自私」。被告方面則認為事務局長難以糾正相關情形，請求「從寬量刑」。

政治獻金 自民黨 議員

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