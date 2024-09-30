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石破茂走向建設性戰略清晰 學者：日本將更重視台海

中央社／ 台北30日電

準日相石破茂曾提及應專注於避免台灣有事的局勢。國防院戰略研究所所長蘇紫雲今天指出，這反映日本未來安全政策可能走向有條件「建設性戰略清晰」，對北京強硬，將更重視台海的重要性，更強韌的安全機制可期。

石破茂8月訪台時曾表明「專注於避免台灣有事即日本有事」的局勢，他9月27日當選自民黨總裁後在記者會則重申，應結合包括四方安全對話（QUAD）與澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）形成「亞洲版北約」。

蘇紫雲今天出席「日本自民黨總裁與新首相政策走向」座談會時指出，不論將石破茂發言解讀為預防性外交或是戰略模糊，背後的系統性因素皆是印太衝突結構改變。

他指出，印太衝突核心是中國由陸權走向海權，威脅海上交通線安全，且核武力明顯由「嚇阻」走向「脅迫」，改變國際政治權力結構。

蘇紫雲會後受訪表示，觀察日方近期派出護衛艦通過台灣海峽等活動，石破茂的外交與安全政策將走向有條件「建設性戰略清晰」，對北京強硬；石破茂更強韌的安全機制可期，將更重視台海的重要性，避免台灣有事的事態發生。

對於「亞洲版北約」，蘇紫雲坦言，這是「知易行難」，集體防衛組織的成形在短期內較為困難；但將既有的「雙邊協防」體制擴大為「三邊協防」實屬可能。

他分析，印太區域既有安全機制可說是「二三四五」，也就是雙邊協防、三邊合作、四方對話、五眼聯盟，再加上拜登政府架構的安全網反制中共，包括美日韓、美日菲、美英澳3+3安全機制，都可能再擴大成為石破茂的基礎。

蘇紫雲提及，經濟版北約已然成形，拜登政府提出的「印太經濟框架」（IPEF）涉及數位安全、供應鏈的安全議題，該框架的核心就是去紅色供應鏈，確保未來數位服務業的安全架構。

機制 石破茂 蘇紫雲

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