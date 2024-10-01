能成功挽回民眾信任？石破茂勝選後挑戰才開始 自民黨醜聞、日本經濟困境待解

從地方議員到準日本首相，石破茂將在政壇開啟新氣象，不過，對內有自民黨醜聞和國內經濟困境，對外還要應對詭譎多變的國際關係，讓他未來的執政之路備受考驗。究竟，外界專家是如何分析他的各項政策？

「岸田首相已決定讓自民黨重生，重拾公眾信任。」石破茂在勝利演講中說道：「我們必須團結一致，對此作出回應。」

一上任，石破茂就要面對的問題，是自民黨的政治資金醜聞，以及與充滿爭議的統一教會釐清關係。

自民黨爭議纏身，他能否挽回民眾信任？

自民黨「安倍派」國會衆議員池田佳隆及政策祕書柿沼和宏於2024年1月7日，因涉嫌違反《政治資金規正法》，被東京地方檢察廳特搜部逮捕。

檢察廳指控池田佳隆涉嫌與當時負責會計的祕書柿沼和宏合謀，在2018到2022年五年間，不當收受回佣高達4800萬日圓（約新台幣1066萬元），並在其政治資金結餘報告中做假。

2022年，前首相安倍晉三遭槍殺身亡，嫌犯表示，母親因統一教而破產，指控安倍推廣統一教。統一教與自民黨長期的關係，也讓日本民眾產生不信任感，衝擊岸田內閣的支持率。

「岸田政府的信任危機，源於他並未真正處理自民黨派系的財務醜聞。」早稻田大學教授、前日本國會議員中林美惠子指出。

東京大學法學與政治學研究所教授酒井谷四郎並不看好石破茂能解決自民黨危機。 新華社

而石破茂的直言不諱，則為他贏得支持，他強調必須徹底調查任何不當行為，並進行改革，以恢復民眾信心。

然而，東京大學法學與政治學研究所教授酒井谷四郎並不看好石破茂能解決自民黨危機，「無論誰成為下任領導人，自民黨的問題都不會得到根本解決。」

專家：他了解人民痛苦，具公信力

石破茂作為出身日本人口最少的鳥取縣居民，長期以來，一直提倡農村振興，他承諾透過創造東京以外的經濟機會，來促進經濟成長。

「作為一個了解人民痛苦的人，他最具公信力。」天普大學亞洲研究所所長金斯頓（Jeff Kingston）說：「他說話直接，不輕易容忍愚蠢行為，因此常被同僚視為傲慢和自負。」

不過，他是競爭者中最具民粹色彩的人物，許多問題會隨民意改變立場，包括核能和女性能否擔任天皇等。「他有時被認為是缺乏堅定原則的弱勢領導者。」慶應義塾大學國際政治學教授細谷雄一指出：「但他同時也是經驗豐富、值得信賴的政治家。」

而對日本民眾來說，更迫切的問題，是國家日益加深的經濟困境。

石破茂作為出身日本人口最少的鳥取縣居民，長期以來，一直提倡農村振興。取自X@nihonkaishimbun

日圓疲軟、物價飛漲，專家：民眾對自民黨感到厭倦

《BBC》報導，在COVID-19疫情影響下，一般家庭除了要應對日元疲軟和經濟停滯不前，還要面對半世紀以來，上漲速度最快的物價。

同時，經濟合作暨發展組織（OECD）數據顯示，日本薪資水準在過去30年幾乎沒有變化。長期經濟低迷，加上達到30年高點的通膨，進一步壓迫日本家庭，也損害自民黨在選民中長期以來的有利地位。

「民眾對自民黨厭倦了！」前反對派議員、東京早稻田大學政治學教授中林美惠子向《BBC》表示：「日圓匯率低，進口商品因通膨變得昂貴，許多人都看在眼裡。」

另一個重要議題，是人口高齡化和萎縮的問題，這讓社會和醫療服務帶來沉重的壓力，並對國家勞動力構成挑戰。

《BBC》認為，無論誰接掌自民黨並執政，都不得不重新思考日本的勞動力市場運行方式，以及是否應改變對移民的態度。

日圓匯率低，進口商品因通膨變得昂貴，許多人都看在眼裡。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

「不太會偏離美國主導的政策」

《華盛頓郵報》指出，在外交上，石破茂也有鮮明的特立獨行特質。

他是少數幾位承認，日本在1910到1945年殖民韓國是錯誤的自民黨人之一，這或許能讓日韓關係升溫。

他也公開呼籲建立亞洲版的北約，以應對來自中國和北韓的威脅。但這可能讓中日關係緊張。

在美日關係方面，石破茂呼籲重新平衡國防安排，讓日本在自身安全上承擔更多責任。

然而，《時代雜誌》分析，石破茂不太可能偏離美國主導的政策，美國駐日大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）就在X上表示，期待與他合作，「進一步加強」美日關係。

「我們將全心全意保護日本人民，」石破茂在勝選演講中說道。

華府的研究機構威爾遜中心（Wilson Center）印太計畫主任後藤志保子表示：「他對區域集體防禦的構想尤其值得注意，但如何實現還是個問題。」

法政大學政治學家山口二郎則指出：「石破茂想把自己塑造成更具獨立性或自主性的領導人，來與美國談判，但這可能只是政治語言，」他補充道：「我不認為他能在美日關係上帶來巨大改變。」

究竟，石破茂端出的各項政策牛肉能兌現多少？他又能帶領日本走向何處？外界都在等著看。

（本文出自2024.09.28《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）