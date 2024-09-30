日本自民黨新人事出爐 內閣成員大致底定

日本執政黨自民黨總裁（黨主席）石破茂今天敲定自民黨新任主管人事，由前首相菅義偉擔任副總裁，原本擔任副總裁的麻生太郎出任最高顧問。此外，新內閣的名單也大致確定。

石破茂9月27日當選自民黨總裁，成為自民黨第28任總裁，預計他將在10月1日召集的臨時國會上獲指名為首相。

日本放送協會（NHK）、「讀賣新聞」報導，石破茂今天下午在自民黨中央黨部舉行臨時總務會議，決定主要的黨內一級主管人事，名單如下：

副總裁：菅義偉。

幹事長：森山裕。

政務調查會長：小野寺五典。

總務會長：鈴木俊一。

選舉對策委員長：小泉進次郎。

國會對策委員長：坂本哲志。

組織運動本部長：小淵優子。

廣報本部長：平井卓也。

而石破茂在總裁選戰中的其中2名對手經濟安保大臣高市早苗，與前經濟安保大臣小林鷹之曾被詢問是否要出任黨內要職，但均被拒絕。

石破茂今天稍晚預計會晤與自民黨組成聯合政府的公明黨代表石井啓一，並簽署兩黨共同組閣的協議。

由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，預計石破茂將在10月1日召集的臨時國會上獲指名為第102任首相。新內閣預料也將在同日上路。報導指出，目前新的內閣成員也大致確定如下：

總務大臣：村上誠一郎（前行政改革擔當大臣）。

法務大臣：牧原秀樹，首次入閣。

外務大臣：岩屋毅（前防衛大臣）。

財務大臣：加藤勝信（前內閣官房長官、前厚生勞動大臣）。

文部科學大臣：阿部俊子，首次入閣。

厚生勞動大臣：福岡資麿，首次入閣。

農林水產大臣：小里泰弘，首次入閣。

經濟產業大臣：武藤容治，首次入閣。

國土交通大臣：齊藤鐵夫（公明黨，留任）。

環境大臣：淺尾慶一郎，首次入閣。

防衛大臣：中谷元（前防衛大臣）。

內閣官房長官：林芳正（留任）。

數位大臣：平將明，首次入閣。

復興大臣：伊藤忠彥，首次入閣。

國家公安委員會委員長：坂井學，首次入閣。

兒童政策擔當大臣：三原順子，首次入閣。

經濟再生擔當大臣：赤澤亮正，首次入閣。

經濟安全保障擔當大臣：城內實，首次入閣。

地方創生擔當大臣兼國際博覽會擔當大臣（簡稱世博擔當大臣）：伊東良孝，首次入閣。

日本電視台（Nippon TV）統整，除了石破茂之外，共有13人首次入閣，有4人曾任大臣，2人續任；而首度入閣的13人資歷深厚，均曾當選過眾議員逾5次或參議員逾3次，閣員名單並未出現年輕議員。

另外，包含石破茂在內，從派閥來區分的話，無派閥共9人、舊谷垣團體3人、麻生派2人、舊二階派2人、舊茂木派1人、舊岸田派1人、舊森山派1人、自民黨的執政聯盟夥伴公明黨1人；男女分別有18人與2人。

報導指出，涉及自民黨「小金庫」事件的議員均未出現在閣員名單上。

關於眾議院大選，石破茂今天也表示，明天獲國會指名為新任首相後，規劃考慮10月9日解散眾議院，預定10月15日發布眾議院選舉公告、27日投開票。