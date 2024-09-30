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金正恩視察洪水災區 下令盡速重建

中央社／ 首爾30日綜合外電報導

北韓官方媒體中央通信社（KCNA）今天報導，領導人金正恩視察洪水災區，下令迅速採取行動重建家園。

法新社報導，北韓7月下旬降下創紀錄的暴雨，鄰近中國的北部地區房屋和大片農田被洪水淹沒，死亡人數不明。

在家園重建的同時，數以千計流離失所的洪水受災戶先被安置在平壤的數個設施中。

根據中央通信社報導，金正恩在視察施工現場時，要求工人「盡可能加快動作，好減輕洪水受災戶的痛苦」。

中央通信社的照片顯示，金正恩走過泥濘的工地，並在部分建成的建築物前與官員交談。

這是他第3次造訪洪水災區，先前他露面時，被拍到開著豪華轎車涉水前往災區，還有搭乘橡皮艇，抱著小孩子的視察畫面。

自從水患消息傳出，國際社會紛紛伸出援手，其中包括南韓，儘管兩國關係緊張，但仍透過紅十字會提供援助。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）也提供「立即人道主義支持」，協助北韓重建。

根據中央通信社報導，金正恩感謝外國提供的協助，但拒絕接受任何外援。他說，北韓將「完全自力」進行重建。

北韓 洪水 金正恩

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