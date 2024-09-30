親俄巨商願買票反入歐 摩爾多瓦官員促選民提防

摩爾多瓦共和國將舉行公投以決定是否推動加入歐盟，親俄富商蕭爾（Ilan Shor）承諾付錢，慫恿選民投反對票。摩國一名高層官員今天敦促選民遠離「小偷、逃犯和土匪」。

摩爾多瓦將於10月20日舉行總統大選，親歐現任總統桑杜（Maia Sandu）尋求連任。同時選民也將在公民投票中決定是否修憲，讓摩爾多瓦推動加入歐洲聯盟。

基礎建設部長斯皮努（Andrei Spinu）呼籲選民遠離「小偷、逃犯和土匪」，凸顯競選活動中的逾矩情況愈來愈多。

路透社報導，極力反對摩爾多瓦加入歐盟的蕭爾週末在通訊軟體Telegram發文表示，如果選民支持他在摩爾多瓦的活動，他將支付相當於29美元（約新台幣916元）。

他說，若選民在公投中投下反對票，且結果顯示他們所在選區否決公投提案，可獲得更豐厚的回報。

摩爾多瓦位於歐洲東部，與羅馬尼亞和烏克蘭接壤，是前蘇聯加盟共和國。

蕭爾去年因涉入摩爾多瓦銀行系統10億美元不翼而飛一案，在缺席審判情況下被判有期徒刑15年，目前流亡俄羅斯，並領導一個名為「勝利」（Victory）的選舉集團，此集團已被禁止參加競選。

兼任桑杜競選團隊負責人的斯皮努說，反對桑杜歐盟計畫的人正在「利用金錢收買選票和人民」。

斯皮努在Telegram寫道：「他們利用宣傳手段來散布有關歐盟的謊言，並用各種荒謬故事來恫嚇民眾…我們不要相信小偷、逃犯和土匪。」

桑杜譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並將莫斯科視為摩爾多瓦面臨的最大威脅之一，她昨天在演講中告訴選民提防舞弊行為。