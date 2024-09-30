石破茂將任首相 吳志中：台日關係續深化推經貿協定

日本自民黨新任總裁石破茂預計10月1日獲指名為新日相，外交部政次吳志中表示，日本朝野皆挺台，台日關係持續深化；台灣將持續爭取加入CPTPP等區域性經貿機制，也會推動台日雙邊經貿協定。

國策院上午舉行「日本自民黨總裁與新首相政策走向」座談會。

外交部政次吳志中致詞時致賀石破茂，同時恭喜來台參與凱達格蘭論壇的日本議員野田佳彥當選立民黨總裁。他說，這意味日本朝野皆支持台灣，台日有歷史、地理、政治連結，兩國理念相近、共享價值，同樣面對威權政權威脅，將持續相互扶持成長。

吳志中表示，他擔任駐法代表期間與日本駐法大使館密切合作，日法「2+2」會談也重申台海和平穩定的重要；台灣對國際社會的貢獻獲得愈來愈多支持，轉型韌性社會的故事已為國際傳誦。

他提及，賴總統上任以來有超過60位日本國會議員來訪，這代表台日不斷深化的情誼，台灣將持續爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等區域性經貿機制，也會推動跟日本政府簽訂台日雙邊經貿協定。

針對石破茂當選，綠洲文教基金會執行長謝文生分析，美國、南韓對日態度不變，「大衛營精神可望延續」，且石破茂將任命的幾個重要閣員立場友台，台灣也將與日本持續維持良好關係，中國則對此憂心大於喜悅。

輔仁大學日語學系特聘教授何思慎則指出，「石破茂勝出有利印太和平」，他考慮的是日本在國際社會中應扮演的角色，不應簡單以「親中派」或「親台派」歸類。石破茂是相對願意與中國對話的日本領導人，也是應對美日同盟的老手，可在美中競爭中維持動態平衡。

石破茂27日當選自民黨第28任總裁，由於自民黨在參眾兩院掌握多數席次，預計石破茂將在10月1日臨時國會上獲指名為第102任首相。