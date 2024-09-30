不再是法國 紐西蘭奪回最多人表演哈卡舞紀錄

紐西蘭今天從法國手中奪回最多人表演哈卡舞（Haka）的世界紀錄。這是紐西蘭原住民毛利人（Maori）的傳統舞蹈，也是紐西蘭橄欖球國家隊在賽前儀式中最著名的一部分。

路透社報導，主辦這項紀錄挑戰的奧克蘭伊甸公園體育館（Eden Park）今天發聲明指出，共有6531人表演毛利人戰舞哈卡舞，超越法國2014年所保持的4028人紀錄。

哈卡舞文化大使莫希（Hinewehi Mohi）向紐西蘭新聞媒體1News表示：「哈卡舞是我們文化重要的組成部分，讓這個世界紀錄從法國回到它的起源地，確保其正確且完整呈現至關重要。」莫希同時也是Raukatauri音樂治療信託基金的共同創辦人。

哈卡舞是毛利人傳統舞蹈，表演目的為歡迎部落訪客或在戰鬥前激勵戰士。如今重要活動中也會表演哈卡舞，並且是紐西蘭橄欖球國家隊賽前儀式中最著名的一部分。

哈卡舞有很多種，但是在挑戰世界紀錄時所表演的戰舞是最著名的一種，1820年左右由納蒂陶阿部落（Ngati Toa）首領拉帕拉哈（Te Rauparaha）所編。

主辦單位原本希望至少有1萬人參加，這項活動同時也為Raukatauri音樂治療信託基金會籌款。

伊甸公園體育館執行長索納（Nick Sautner）表示，觀看數千名熱情的紐西蘭人，從小孩到老人，在體育館表演「卡馬泰」（Ka Mate）戰舞實在令人難忘。

索納今晚發聲明表示：「這不僅僅是數字而已，而是在全球舞台尊重我們的文化遺產。」

紐西蘭520萬人口中，近100萬人有毛利血統。