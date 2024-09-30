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中國不喜歡他？石破茂擔任首相 學者：依舊會挺台

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國策研究院30日的座談會上，學者認為，從石破茂目前的幕僚、發言判斷，他並非過去的親中派，會積極穩健挺台。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國策研究院30日的座談會上，學者認為，從石破茂目前的幕僚、發言判斷，他並非過去的親中派，會積極穩健挺台。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

日本首相石破茂雖曾與中關係好，但如今中國已經不喜歡他！」民進黨立委陳冠廷30日於座談會指出，國際情勢轉變下，石破茂也改變了態度，提出亞洲版北約、重視多邊關係，他認為會繼續延續挺台路線。綠洲文教基金會執行長謝文生也認為，石破預定內閣官員都是親台派，且熟悉國防議題，對台關係變動不大。

國策研究院30日舉行「日本自民黨總裁選舉與新首相政策走向」座談會，邀請多位專家學者分析日本新首相石破茂上任後，可能出現的外交與安全政策演變。

石破轉向挺台

陳冠廷指出，石破是經驗老道的政治人物，雖然過去被認為是知中派，但日本政治人物多以國家利益思考，如今在中國擴張的局勢下，石破仍率領眾議員訪問台灣、提出亞洲版北約，甚至希望與美國、菲律賓強化多邊關係，而且他也延續前首相岸田「今日烏克蘭，明日東亞」、「台灣有事，日本有事」的路線，目前態度是積極挺台的。

「日本政治人物是派閥與民意的平衡。」陳冠廷指出，雖然岸田宣示要解散派閥，但此次選舉的結果仍是派閥背後運作產生的結果，且日本較少有民粹主義型的政治人物，因此外交等政策路線會比較好預測，盼台灣輿論對日本政治人物是否親台或親中，不要過於簡單的分析。

親台派閣員多

謝文生指出，石破不會改變對台關係，但對美關係上有可能微調，石破不是反對美國，而是希望不要被美軍視為次等公民、對美關係更對等。他分析，未來在安全議題上，修憲更改日本自衛隊動武權，甚至是核武的使用（非核三原則的修正、美日「核共有」指揮權屬議題）都有可能成為關注焦點。

「中國不喜歡石破，但也慶幸不是高市早苗當選。」謝文生說，石破曾表示不會參拜靖國神社，且高市基本右翼立場更強、不確定性更高，因此中日未來應該還是穩定的對抗大於合作，但日韓關係有機會進一步改善，因為石破在歷史問題上的態度也比較寬容；至於對台關係，謝文生說，石破潛在閣員親台派多，且熟悉國防，應依舊挺台。

派閥政治仍會繼續

國策研究院副院長郭育仁則認為，日本此次首相選舉結果大出意料，但由於石破是自民黨的相對左派執政，他認為石破政權會相對弱勢，且明年參議院選舉與二戰終戰80周年都會是考驗。輔大日文系特聘教授何思慎也說，石破仍是前首相岸田文雄、菅義偉與過去二階派成員力挺而當選首相，日本的派閥政治很難因為此次派系解散而完全消失。

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日本 石破茂

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