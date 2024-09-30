反移民聲浪高漲 葡萄牙首都數千人上街示威

數以千計示威群眾今天在葡萄牙首都里斯本集會抗議，他們揮舞葡萄牙國旗、高唱國歌，表達對「非法」和「不受控」移民的憤怒。

法新社報導，示威者在葡萄牙第3大政治勢力、極右翼政黨「夠了」（Chega）發起的抗議活動中，高舉布條遊行，要求「結束大規模移民」並驅逐有犯罪的移民。

雙親移民到加拿大的66歲教師季馬瑞斯（CeciliaGuimaraes）表示，移民「非常好」，但「需要規範」。

她告訴法新社：「我們合法地移民，這就是已開發國家應該發生的事。」她抱怨說，她擔心外國移民帶來的不安全感加劇。

Chega議員阿芳索（Rui Afonso）表示，葡萄牙和其他歐洲國家無法控制移民入境，讓人有種「不安全感」，因為「我們不知道他們的過去」。

阿芳索還說，歐洲國家沒有能力「像樣地」接納移民，這些移民有時「被迫流落街頭並陷入犯罪」。

Chega黨魁溫杜拉（Andre Ventura）也在抗議群眾之中，他的政黨在今年選舉席次增加了4倍多。