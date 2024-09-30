快訊

台積電領跌重挫43元 台股殺尾盤下跌598點收22,224點

《國定殺戮日》成真？川普提「超暴力24小時」不受法律制裁打擊犯罪

50歲金城武神隱7年 日媒爆開價2億賣沖繩老家豪宅

反移民聲浪高漲 葡萄牙首都數千人上街示威

中央社／ 里斯本29日綜合外電報導

數以千計示威群眾今天在葡萄牙首都里斯本集會抗議，他們揮舞葡萄牙國旗、高唱國歌，表達對「非法」和「不受控」移民的憤怒。

法新社報導，示威者在葡萄牙第3大政治勢力、極右翼政黨「夠了」（Chega）發起的抗議活動中，高舉布條遊行，要求「結束大規模移民」並驅逐有犯罪的移民。

雙親移民到加拿大的66歲教師季馬瑞斯（CeciliaGuimaraes）表示，移民「非常好」，但「需要規範」。

她告訴法新社：「我們合法地移民，這就是已開發國家應該發生的事。」她抱怨說，她擔心外國移民帶來的不安全感加劇。

Chega議員阿芳索（Rui Afonso）表示，葡萄牙和其他歐洲國家無法控制移民入境，讓人有種「不安全感」，因為「我們不知道他們的過去」。

阿芳索還說，歐洲國家沒有能力「像樣地」接納移民，這些移民有時「被迫流落街頭並陷入犯罪」。

Chega黨魁溫杜拉（Andre Ventura）也在抗議群眾之中，他的政黨在今年選舉席次增加了4倍多。

安全感 移民 葡萄牙

延伸閱讀

奧地利國會大選變天 各黨拒與極右翼組聯合政府

奧地利極右派崛起！自由黨首奪國會選舉 黨魁使用希特勒稱號

法國內閣少數執政 先聚焦總預算與移民

賀錦麗被栽贓共產黨 拉美選票恐跑光

相關新聞

石破茂將任首相 吳志中：台日關係續深化推經貿協定

日本自民黨新任總裁石破茂預計10月1日獲指名為新日相，外交部政次吳志中表示，日本朝野皆挺台，台日關係持續深化；台灣將持續...

中國不喜歡他？石破茂擔任首相 學者：依舊會挺台

「日本首相石破茂雖曾與中關係好，但如今中國已經不喜歡他！」民進黨立委陳冠廷30日於座談會指出，國際情勢轉變下，石破茂也改變了態度，提出亞洲版北約、重視多邊關係，他認為會繼續延續挺台路線。綠洲文教基金會執行長謝文生也認為，石破預定內閣官員都是親台派，且熟悉國防議題，對台關係變動不大。

石破茂將成日本新首相 學者分析：中國憂心大於喜悅

石破茂當選日本自民黨總裁，將成為新任日本首相，是否衝擊日本印太戰略？有學者分析認為，石破茂並非「親中派」，而是「知中派」...

奧地利極右派崛起！自由黨首奪國會選舉 黨魁使用希特勒稱號

奧地利29日舉行國會選舉，根據即將完成的統計結果，極右派自由黨（FPÖ）以28.8%得票率領先執政黨之一人民黨（ÖVP）...

南海爭端白熱化？菲律賓與美攜手，加劇中國壓力

近期，中菲兩國的南海衝突頻繁，美日、俄國等雙方盟友也參與其中，以南沙群島為中心點，區域局勢呈現多股勢力交錯的白熱化局面。

日本準首相石破茂提亞洲版北約 美方為何認為不切實際

即將成為日本新首相的石破茂提議創建「亞洲版北約」，卻被美國現任和前任官員大潑冷水，美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）認為此一想法太草率，小布希政府時期的國安會亞洲事務資深主任格林（Michael Green）更直言是「幻想」，美方為何認為「亞洲版北約」的構想不切實際？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。