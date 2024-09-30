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奧地利國會大選變天 各黨拒與極右翼組聯合政府

中央社／ 維也納29日綜合外電報導

初步結果顯示，極右翼的奧地利自由黨今天在國會大選贏得歷史性勝利，凸顯選民對移民問題的擔憂，使歐洲極右勢力支持率不斷上升。但奧地利自由黨能否組成政府仍是未定之天。

綜合法新社和路透社報導，選民對移民和經濟問題的擔憂主導這場大選，數月來，對歐洲抱持懷疑態度、對俄羅斯友好的奧地利自由黨（FPO）在民調中以微弱優勢領先總理內哈默（Karl Nehammer）領導的保守派奧地利人民黨（OVP）。

根據奧地利廣播集團（ORF）委託民調機構Foresight針對近乎所有選票所做的預測，奧地利自由黨在55歲黨魁基克（Herbert Kickl）領導下贏得28.8%的選票，領先奧地利人民黨的26.3%和中左翼社會民主黨（SPO）的21.1%。

基克在選後表示：「我們創造了奧地利的歷史，因為這是自由黨首度在國會大選拔得頭籌，各位想想我們已經走了多遠。」由前納粹人士於1950年代創立的奧地利自由黨至今已有約70年歷史。

這個政黨一直努力緩和自身形象並擴大吸引力，但基克仍是個具挑釁性且褒貶不一的人物。其他黨派領導人並不欣賞他，旋即聯合起來拒絕與他組成聯盟。

倘若基克無法說服其他政黨與其結盟，奧地利自由黨組成聯合政府的希望可能就此破滅，並為溫和派政黨聯盟打開大門。

目前僅有奧地利人民黨可能有意與自由黨合作，但排除了與基克合作的可能性，而基克並未釋出願意讓位給他人的訊號。

根據預測，聯手治理奧地利數十年的人民黨和社民黨不需要第三方即可獲得多數席位。

歐洲各地極右翼政黨為基克的勝利喝采，極右勢力已陸續在荷蘭、法國和德國等歐洲國家取得進展。隨著選民對移民、通貨膨脹和防疫限制措施感到不滿，極右勢力受歡迎程度大幅上升，這可能引發歐盟內部在關鍵政策領域出現分歧的風險，例如協防烏克蘭對抗俄羅斯。

法國極右翼政黨領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）表示，她樂見奧地利自由黨拿下勝利。

分析人士說，無論基克能否成為總理，奧地利如今都處於未知狀態。

政治分析家霍弗（Thomas Hofer）說：「這當然是一個重要時刻。這是第二共和國的轉捩點。」他指的是奧地利的戰後歷史。

奧地利卡林錫亞應用科學大學（Carinthia Universityof Applied Sciences）政治學教授斯坦納－哈默勒（Kathrin Stainer-Haemmerle）表示，如果基克成功當上總理，奧地利在歐盟扮演的角色將「顯著不同」。

「基克經常說，（匈牙利總理）奧班（ViktorOrban）是他的榜樣，且他將支持他（奧班）。」

大選 奧地利 移民

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