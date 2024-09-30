奧地利極右派崛起！自由黨首奪國會選舉 黨魁使用希特勒稱號

奧地利29日舉行國會選舉，根據即將完成的統計結果，極右派自由黨（FPÖ）以28.8%得票率領先執政黨之一人民黨（ÖVP）的26.3% ，首度在國會中取勝。

路透報導，懷疑歐盟、親俄國的自由黨，在過去數月民調均處於領先執政人民黨的優勢。

自由黨搭歐洲右翼勢力順風車，利用民眾對移民庇護與犯罪與日俱增的恐懼而崛起。8月美國流行樂天后泰勒絲原定在維也納演唱會因伊斯蘭恐攻陰謀取消。

另外，持續上升的通貨膨脹、疲軟的經濟增長，以及對政府在疫情期間嚴厲措施的不滿，種種因素互相作用下，自由黨從2019年上次選舉以來，支持度有了大幅提升。

自由黨已經幾度參與聯合政府，但不曾在全國大選中獲勝；不過即使自由黨奪勝，能否組成政府仍未定。

路透報導，其他政黨已經表態不會與基克（Karl Nehammer）帶領下的自由黨合作。

紐約時報報導，55歲自由黨黨魁基克自稱「人民總理」（Volkskanzler），這是德國納粹首領希特勒1930年代的稱號。他要求停止接納所有新的移民庇護申請，主張將奧地利打造成「自由的堡壘」。

另外，基克稱他的政治對手為「叛徒」，並表示他想將不友善的記者列入「逮捕名單」。他還警告說，世界衛生組織（WHO）是一個獨裁政權。