日媒：石破茂有意10月27日舉行眾議院大選

即將成為日本新首相的石破茂提議創建「亞洲版北約」，卻被美國現任和前任官員大潑冷水，美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）認為此一想法太草率，小布希政府時期的國安會亞洲事務資深主任格林（Michael Green）更直言是「幻想」，美方為何認為「亞洲版北約」的構想不切實際？

2024-09-30 08:00