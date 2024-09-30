日媒：石破茂有意10月27日舉行眾議院大選
日本自由民主黨新任總裁石破茂將於明天獲國會指名為新任首相，媒體今天報導，他規劃於10月底舉辦眾議院大選。
法新社報導，67歲的石破茂本月27日當選自民黨總裁，預計明天就任首相。
日本放送協會（NHK）、4家主要全國性日報和其他日本媒體報導，石破茂正敲定於10月9日解散眾議院、10月27日舉行大選的計畫。報導未提到消息來源。
石破茂本月27日說，他希望「盡快」舉辦大選以鞏固首相職權，但不願說明時間點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言