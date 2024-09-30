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日媒：石破茂有意10月27日舉行眾議院大選

中央社／ 東京30日綜合外電報導

日本自由民主黨新任總裁石破茂將於明天獲國會指名為新任首相，媒體今天報導，他規劃於10月底舉辦眾議院大選

法新社報導，67歲的石破茂本月27日當選自民黨總裁，預計明天就任首相。

日本放送協會（NHK）、4家主要全國性日報和其他日本媒體報導，石破茂正敲定於10月9日解散眾議院、10月27日舉行大選的計畫。報導未提到消息來源。

石破茂本月27日說，他希望「盡快」舉辦大選以鞏固首相職權，但不願說明時間點。

大選 日本 石破茂

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