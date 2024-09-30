歐洲極右派再下一城 可望在奧地利大選首度奪勝

中央社／ 維也納29日綜合外電報導

根據奧地利公共廣播集團奧地利廣播集團公布的預測，極右派在今天的國會大選中得票領先保守派執政黨，準備在這個阿爾卑斯山國家取得歷史性勝選。

法新社報導，奧地利自由黨（FPOe）已數度參與聯合政府，但是不曾在全國性大選中勝選。

然而，即使奪勝，它是否能夠組成政府，仍在未定之天。

奧地利廣播集團（ORF）根據郵寄投票和今天較早結束的投票所開票情況進行預測，奧地利自由黨將囊括29.1%選票，中間偏右政黨人民黨（OeVP）則將拿下26.2%。

選民不滿移民、通貨膨脹、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫等政策，使得奧地利自由黨的聲勢自從黨魁基克（Herbert Kickl）於2021年領軍以來反彈，符合極右派政黨在其他歐洲國家支持度看俏的趨勢。

基克在維也納郊外普克斯多夫鎮（Purkersdorf）投完票後告訴記者：「我對今天的感覺很好，相信氛圍正確，而且這氛圍將轉化成為選票。」

總理內哈默（Karl Nehammer）承諾「穩定而非混亂」，最近幾週一直在試圖縮小與奧地利自由黨的民調落差。

內哈默在維也納投完票後說：「充滿信心，而不是恐懼，才能夠以更好方式解決問題。」

奧地利 投票 維也納

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