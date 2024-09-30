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日外相 傳前防相岩屋毅接任

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
前防衛大臣岩屋毅（中）是準日相石破茂競選總幹事，傳出將出任外務大臣。（路透）
前防衛大臣岩屋毅（中）是準日相石破茂競選總幹事，傳出將出任外務大臣。（路透）

日本自民黨新總裁、準首相石破茂廿七日當選後，即著手布局黨公職新人事。對外交和安保最重要的外務大臣及防衛大臣人選，日媒傳出外相可能由六十七歲前防衛大臣岩屋毅出任，防相則由六十六歲前防衛大臣中谷元回鍋。

岩屋曾是前首相麻生太郎領導的派閥「志公會」（麻生派）成員，但二月就正式退派，此次總裁選戰擔任石破的選對本部長（競選總幹事），也是石破參選總裁所需的至少廿位黨籍國會議員推薦人領銜人。

岩屋在防相任內曾表示，希望兩岸關係能透過和平的決議、討論與行動解決，並推動設立避免自衛隊與共軍擦槍走火的熱線。

中谷主張推動人權外交，並設立「人權擔當大臣」。他也是石破八月率跨黨派國會議員聯盟「思考日本安全保障議員之會」訪台時的成員；中谷也曾率團出席今年在台召開的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會。

中谷在會中說，台灣得之不易的民主值得國際社會支持，台海也是全球貿易及供應鏈的重要樞紐，故台灣的穩定繁榮跟世人息息相關。他還說，必須要求中國大陸尊重國際海洋法，以維護台海和平。

中谷是防衛大學出身的職業軍人（自衛官），曾任陸上自衛隊精銳的空降部隊教官。他與岩屋皆長期耕耘安保政策，中谷認為擁有直接攻擊敵方基地的能力，將是日本的「矛」；岩屋則認為這反而將刺激周邊國家，恐引發軍備競賽。

另外，石破廿九日在日本放送協會（NHK）政論節目表明，由於首相和閣員更迭，因此該盡早請選民（對此的正當性）做出判斷。他被問到有可能十月中就提前改選眾議院時說，不排除各種可能性。日本每日新聞廿九日則引述多位自民黨幹部報導，石破打算十月九日宣布解散眾院，十月十五日公告、廿七日投開票。

日本 自衛隊 議員

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