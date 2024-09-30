日準首相喊維持寬鬆政策 內閣名單陸續出爐

日本執政黨自民黨新黨魁、預定本周成為新任首相的石破茂29日受訪時，呼籲日本銀行（央行）繼續維持寬鬆貨幣政策，希望緩解他上周意外勝選可能帶給日股的潛在賣壓。他也說，計劃盡快將解散並改選眾議院，不排除最快10月進行。

石破茂29日分別接受富士電視台和NHK節目專訪時表示，鑒於日本目前的經濟狀況，貨幣政策必須保持寬鬆趨勢，對短期內進一步升息展現出審慎立場，「在目前還無法斷定擺脫通縮的情況下，我認為現在不應該討論利率」。

由於他之前支持日銀繼續緊縮貨幣政策，他在日股27日收盤後確定贏得黨魁時，日圓匯率飆升，日經225指數期貨則崩跌6%。

石破茂在談到國會提前改選議題時表示，基於民眾已有足夠判斷對新政權信任度的所有資訊，眾院解散改選「愈早愈好」，他被問到是否可能10月改選時說，「不排除各種可能性」。產經新聞報導，他最快可能10月9日解散眾院、10月27日投票。

他也說，他支持現任首相岸田文雄推出、鼓勵個人投資的「資產運用立國」政策，將繼續支援新版日本個人儲蓄帳戶（NISA）等措施，面對他勝選後的市場震盪，他也不會改變一直以來的經濟相關主張。

石破茂新內閣的可能人選名單正陸續出爐。前內閣官房長官加藤勝信可能擔任財政大臣，前防衛廳長官政務官岩屋毅擔任外相，內閣官房長官可能由林芳正續任。

68歲的加藤在從政前曾是財務省官員，在最近幾任政府都扮演重要角色，包括協助指引日本度過新冠疫情。加藤將面臨的一大挑戰將是日本長年的沉重債務問題。這個問題將隨日銀緩慢進一步升息而更加複雜，因為將增加日本所需償還的本息。