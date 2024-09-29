8月曾一起訪問台灣！石破茂內閣可能人事布局 日本前防相中谷元擬回鍋

日本自民黨新任總裁石破茂10月1日將獲國會指名為日本新任首相，目前傳出的可能人事布局包括前防衛大臣中谷元將回鍋。中谷元8月曾與石破茂一同訪台，他表示強化日台關係相當重要，今後也將積極致力於台灣的安全和穩定。

石破27日在自民黨總裁第二輪投票取得「逆轉勝」，當選自民黨第28任總裁。由於自民黨目前在參眾議院掌握多數席次，預計石破將在10月1日召集的臨時國會上獲指名為第102任首相。新內閣預料也將在同一天上路。

66歲的中谷元傳出將回鍋接任防衛大臣。產經新聞報導，多名相關人士表示，中谷是陸上自衛官出身，被認為是自民黨內排在前幾名的安全保障政策專家。

中谷曾在前首相小泉純一郎執政時期擔任防衛廳長官，並在已故首相安倍晉三執政期間擔任防衛大臣。今年8月，他作為跨黨派議員聯盟「思考日本安全保障議員之會」成員，曾與石破茂一同訪問台灣。

中谷之後在個人官網發文表示：「在台北市的總統府與賴清德總統舉行會談。賴總統表示，中國崛起使得印度太平洋地區面臨威脅，台灣決心與民主國家合作，以守護自身安全。」

中谷寫道：「為了捍衛自由與民主主義，我們討論在日本有一種說法：『今日的烏克蘭，可能是明天的東北亞。』面對中國霸權主義，我們希望共享價值觀的日本和台灣能夠合作，以確保在地區的威懾力，也討論到『台灣有事』的應對方案。強化日台關係相當重要，今後也將積極致力於台灣的安全和穩定。」

中谷元畢業於防衛大學後，曾擔任陸上自衛隊突擊兵教官，退役後於1990年代表自民黨參選高知縣眾議員，至今已連任11屆。