日童於深圳遭刺殺…準日相石破茂不滿陸應對：竟然說任何地方都可能發生

日本自民黨總裁、日本準首相石破茂今天參加富士電視台節目時，針對9月18日深圳日本人學校男童遭刺殺事件發表評論，表達對中國至今沒有公布作案動機，事前沒有積極管控反日言論感到不滿與憤怒。

石破27日在自民黨總裁第二輪投票取得「逆轉勝」，當選自民黨第28任總裁。由於自民黨在參議院及眾議院掌握多數席次，預計石破將在10月1日召集的臨時國會上獲指名為第102任首相。新內閣預料也將在同日上路。

針對深圳日本人學校男童遇刺身亡，中國外交部19日舉行例行記者會時，中國外交部發言人林劍宣稱，根據目前對情況的了解，這是一起「個案」，類似事件在任何國家都會發生，還說「相信個別事件不會影響中日兩國的往來和合作」。

中國當局目前拘留一名44歲男子進行調查，但至今沒有透露任何相關資訊。

「日刊體育」報導，石破茂在節目中被問及這起事件時憤怒表示，「我們也不想把這起事件政治化。發生如此悲痛的事件，卻說『在任何地方都有可能發生』，這算什麼？」顯然對中國外交部的發言感到不滿。

今年6月，中國江蘇省蘇州市發生了等待日僑學校校車的日籍母子被刺傷案，試圖制止行凶男子的中國籍女校車員工被刺傷亡。石破追問，「6月也發生過類似事件，那起事件的調查進展如何？動機是什麼？」

石破茂強調，發生深圳日本男童刺殺案的那一天是「九一八」事變93週年，反日情緒在中國國內容易上升。

「那一天，中國是否有反日的報導或資訊？中國是一個資訊管控很嚴格的國家，先不管這麼做是好是壞，但是（當天）卻沒有那樣做。為什麼在這樣一個危險的日子，卻沒有採取積極的資訊管控呢？」

至於針對這次事件，後續是否可能會召回駐中國大使，石破茂表示，「目前還沒有考慮到那一步。」但他也表示，「（中國）必須誠實應對，到底這次事件經過是什麼、動機是什麼？如果我們全部都不知道，那就沒辦法談了。」