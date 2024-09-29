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服刑近48年…日本前死囚袴田巖再審獲判無罪 慶祝「無罪勝利」

中央社／ 東京29日專電
現年88歲的前職業拳擊手袴田巖因涉嫌在58年前殺害靜岡縣一家4口被判處死刑，26日再審獲判無罪。袴田巖。歐新社資料照
現年88歲的前職業拳擊手袴田巖因涉嫌在58年前殺害靜岡縣一家4口被判處死刑，26日再審獲判無罪。袴田巖。歐新社資料照

現年88歲的前職業拳擊手袴田巖因涉嫌在58年前殺害靜岡縣一家4口被判處死刑，26日再審獲判無罪。他今天出席由靜岡縣律師協會主辦的判決報告會，判決出爐後首次在大眾面前現身，高興地說：「無罪勝利終於完全實現了。」

共同社報導，袴田巖在會中表示：「這是我一直在等待的，無罪勝利終於完全實現了。我終於得到完全勝利，今天能以喜悅的心情站在大家面前。往後的鬥爭中，我們將從政治方面、社會方面來守護秩序，這才是根本所在。至於未來能在這場鬥爭中走多遠，還要請大家多多指教。」

袴田巖的姊姊秀子今天也出席會議。她高齡91歲，長年為弟弟的清白奔走。袴田巖在秀子的提示下向支持者表達感謝，會場響起熱烈掌聲。

袴田巖被控在1966年6月30日清晨殺死任職的味噌工廠老闆橋本藤雄夫婦及兩人的長男和次女。他於1968年被以強盜殺人罪判處死刑。

袴田巖原先否認犯案，但隨後認罪。他之後宣稱在審訊期間遭警方嚴刑逼供，迫不得已認罪。

袴田巖嘗試撤銷自白但無效，日本最高法院1980年確定他的死刑判決。

經多年纏訟，靜岡地方法院認為當年證據有偽造可能性，於2014年決定再審此案，並釋放袴田巖。他當時已經在死牢服刑近48年，是全世界服刑時間最長的死囚

由於「袴田巖案」被認為很可能是冤獄，日本高等法院去年3月13日下令重審，靜岡地方法院於9月26日宣判袴田巖無罪。

袴田秀子始終相信弟弟的清白，數十年來為他的重審奔走，並投入推動「再審法」修法

日本律師聯合會昨天在東京律師會館召開修法相關會議，並與全日本各地連線。秀子也針對1979年發生在鹿兒島縣大崎町的男子死亡案「大崎事件」，再次呼籲修改再審法。

日本再審制度因證據公開的標準和程序不明確，加上檢察官頻繁對啟動再審提出異議，被認為妨礙冤獄受害者迅速得到救濟。

「大崎事件」中被以殺人棄屍罪判處10年有期徒刑的原口阿雅子始終堅稱無辜，服刑期滿出獄後仍不斷追求重審，目前已經高齡97歲。她過去3度獲得再審機會，都因為檢察官提出異議而被取消。

為「大崎事件」奔走20多年的律師鴨志田祐美表示，由於法律不夠完備，許多申請人都等到年紀太大或去世，「阿雅子現在連坐起身來、講話的能力都沒有。在她的生命結束之前，她只能不停等待，這就是現實」。

秀子在會議上表示：「我的弟弟被拘留了47年7個月，他的這段經歷必須以某種方式被記錄下來。希望大家共同努力，推動再審法改革。」

「大崎事件」律師團也發布聲明，要求檢方立即放棄對袴田巖案的上訴權，「讓無罪判決得以確定」。

聲明指出，這起事件再次凸顯日本再審法制度的缺陷，呼籲政府和國會迅速進行法律改革。「袴田事件揭示死刑冤罪的殘酷性，以及案件獲得再審的艱難。這種悲劇絕對不應該重演。」

對於堅稱無辜長達45年的原口阿雅子，聲明也表示：「不容許再繼續延誤，必須早日再審並確認她的無罪。」

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