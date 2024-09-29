人事名單漸明朗！石破茂10月1日將成新日相 內閣、黨務可能人選一次看

日本自民黨新任總裁石破茂10月1日將獲國會指名為日本新任首相，目前正進行黨務及內閣人事布局，由於新人事將分別於明後天上路，整體名單已漸趨明朗。

石破9月27日在自民黨總裁第二輪投票取得「逆轉勝」，當選自民黨第28任總裁。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，預計石破將在10月1日召集的臨時國會上獲指名為第102任首相。新內閣預料也將在同日上路。

而在黨務部分，石破今天將決定自民黨黨務一級主管人事，讓新的黨中央體制能在9月30日上路。

根據日本放送協會（NHK）及朝日新聞等日媒截至今天下午5時所彙整的外傳可能人選名單，已知石破內閣可能成員如下：

總務大臣：未知。 法務大臣：未知。 外務大臣：岩屋毅。 財務大臣：加藤勝信。 文部科學大臣：阿部俊子。 厚生勞動大臣：福岡資麿。 農林水產大臣：小里泰弘。 經濟產業大臣：未知。 國土交通大臣：齊藤鐵夫（公明黨，留任）。 環境大臣：淺尾慶一郎。 防衛大臣：中谷元。 內閣官房長官：林芳正（留任）。 數位大臣：平將明。 復興大臣：御法川信英。 國家公安委員會委員長：未知。 兒童政策擔當大臣：三原順子。 經濟再生擔當大臣：赤澤亮正。 經濟安全保障擔當大臣：城內實。

另外，有關自民黨副總裁（副主席）及黨務一級主管的可能黨務人事名單如下：