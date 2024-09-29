石破茂料將成為新日相 岸田文雄今搬離入住近3年首相公邸

日本富士新聞網報導，就在國會10月1日指名石破茂為新任首相前，首相岸田文雄今天已先行搬離首相公邸。這處公邸過去曾有「鬧鬼」傳聞，一度閒置約9年時間無首相入住。

石破9月27日在自民黨總裁第二輪投票取得「逆轉勝」，當選自民黨第28任總裁。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，預計石破將在10月1日召集的臨時國會上獲指名為第102任首相。新內閣預料也將在同日上路。

岸田在2021年上任約兩個月後的同年12月搬進首相公邸，是繼前民主黨政府首相野田佳彥從2012年12月卸任以來，再度有首相入住公邸，至今總計住了近3年。

根據官邸官網指出，官邸與公邸鄰接、位於同一塊用地上，簡單來說，官邸是首相的辦公場所，公邸則是首相住處。

日本首相公邸建於1929年，原本作為官邸使用，自2005年開始作為公邸，在岸田之前的歷任首相只有安倍晉三（第2任期）及菅義偉未入住，包括小泉純一郎、安倍晉三（第1任期）、福田康夫、麻生太郎、鳩山由紀夫、菅直人及野田佳彥，都在任內入住公邸。

公邸作為官邸時代，曾在1932年發生「五一五事件」，時任首相犬養毅遭闖入的年輕軍官刺殺身亡；1936年發生「二二六事件」，又有年輕軍人闖入，企圖刺殺時任首相岡田啟介，岡田在危難中逃過一劫，但妹夫不幸身亡。

因為這段流血政變歷史，儘管首相公邸已經過翻修，仍傳出鬧鬼傳聞，盛傳半夜會聽到沉重的腳步聲等。

面對議員書面質詢這項謠傳是否為真，日本政府在2013年內閣會議上通過書面答覆，對謠傳表示「並不知情」。