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奧地利國會大選激烈交鋒 極右派來勢洶洶尋求首度勝出

中央社／ 維也納29日綜合外電報導
奧地利國會大選今天投票，極右派「奧地利自由黨」尋求首度贏得國會大選，與執政的中間偏右保守派政黨「奧地利人民黨」激烈交鋒。圖為奧地利總理內哈默的選舉海報被放置在奧地利維也納的某個車站。美聯社
奧地利國會大選今天投票，極右派「奧地利自由黨」尋求首度贏得國會大選，與執政的中間偏右保守派政黨「奧地利人民黨」激烈交鋒。圖為奧地利總理內哈默的選舉海報被放置在奧地利維也納的某個車站。美聯社

奧地利國會大選今天投票，極右派「奧地利自由黨」尋求首度贏得國會大選，與執政的中間偏右保守派政黨「奧地利人民黨」激烈交鋒。

路透社報導，這屆奧地利國會大選，選民主要關切的議題包括經濟前景堪慮和移民，選前連續數月，奧地利自由黨（Freedom Party of Austria,FPO）的支持度保持領先。

但奧地利人民黨（Austrian People's Party,OVP）領袖、總理內哈默（Karl Nehammer）將自己塑造成政治家，並將他的對手、自由黨黨魁基克（Herbert Kickl）刻劃成有毒威脅，於是自由黨的領先幅度縮小，雙方聲勢幾乎不分軒輊。

民調預測，不論哪個黨派勝選都無法取得絕對多數席次，不過勝選的黨派將取得主導聯合政府權利。

最早開放的投票所將於當地早上7時左右展開投票作業，出口民調將於傍晚5時投票結束後不久發布，選舉結果可望於隨後的數小時底定。

奧地利卡林西亞應用科學大學（Carinthia University of Applied Sciences）政治學教授斯坦納－哈默勒（Kathrin Stainer-Haemmerle）表示：「關鍵在於是否將由奧地利自由黨指定總理，若果真如此，那麼我不得不說，奧地利在歐盟的角色將發生重大變化，基克常說（匈牙利總理）奧班（Viktor Orban）是他的榜樣並將支持他。」

繼右翼勢力在荷蘭、法國與德國等歐洲多國大有斬獲後，若奧地利自由黨勝選，將使得奧地利成為最新一個右翼勢力抬頭的歐盟會員國。

大選 奧地利 投票 歐盟

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