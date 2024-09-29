奧地利國會大選激烈交鋒 極右派來勢洶洶尋求首度勝出

奧地利國會大選今天投票，極右派「奧地利自由黨」尋求首度贏得國會大選，與執政的中間偏右保守派政黨「奧地利人民黨」激烈交鋒。

路透社報導，這屆奧地利國會大選，選民主要關切的議題包括經濟前景堪慮和移民，選前連續數月，奧地利自由黨（Freedom Party of Austria,FPO）的支持度保持領先。

但奧地利人民黨（Austrian People's Party,OVP）領袖、總理內哈默（Karl Nehammer）將自己塑造成政治家，並將他的對手、自由黨黨魁基克（Herbert Kickl）刻劃成有毒威脅，於是自由黨的領先幅度縮小，雙方聲勢幾乎不分軒輊。

民調預測，不論哪個黨派勝選都無法取得絕對多數席次，不過勝選的黨派將取得主導聯合政府權利。

最早開放的投票所將於當地早上7時左右展開投票作業，出口民調將於傍晚5時投票結束後不久發布，選舉結果可望於隨後的數小時底定。

奧地利卡林西亞應用科學大學（Carinthia University of Applied Sciences）政治學教授斯坦納－哈默勒（Kathrin Stainer-Haemmerle）表示：「關鍵在於是否將由奧地利自由黨指定總理，若果真如此，那麼我不得不說，奧地利在歐盟的角色將發生重大變化，基克常說（匈牙利總理）奧班（Viktor Orban）是他的榜樣並將支持他。」

繼右翼勢力在荷蘭、法國與德國等歐洲多國大有斬獲後，若奧地利自由黨勝選，將使得奧地利成為最新一個右翼勢力抬頭的歐盟會員國。