避免安倍案再現…日本警視廳因應「孤狼式」恐攻 擬成立專責調查部門

面對日本過去曾發生前首相安倍晉三遭人當街槍殺等事件，東京都警視廳為因應「孤狼式」恐怖攻擊，最快2025年4月將在公安部下成立日本第一個專責調查「孤狼」的部門強化情蒐。

日本富士新聞網報導，除了安倍晉三遭人當街槍殺，現任首相岸田文雄也曾在下鄉時遭犯嫌投擲爆裂物，日本近年來相繼發生這種孤狼式襲擊的攻擊案件。

由於孤狼式襲擊從計畫到執行都是一人單獨進行，現況是要在犯嫌發動襲擊前掌握徵兆有其困難。

在這種情況下，已知警視廳將進行組織改造，最快2025年4月在公安部下新成立專門調查孤狼式襲擊的部門。

警視廳會在保留目前公安1課到公安4課名稱的同時進行組改，而專門調查孤狼式襲擊的部門未來將稱為公安3課；為調查孤狼成立專責部門，開全日本各地先河。

警視廳公安部目前由轄下不同部門各自負責情蒐及調查可疑人物身分等工作，未來將統一劃歸改組後的公安3課負責。改組後的公安3課也將統籌其他部門所得到的預警情資，並負責指揮相關調查。

警視廳幹部表示，為了能迅速因應新的威脅，希望強化各部門間的合作。

目前負責激進恐攻及突發事件的公安1課與公安2課，改組後將整合成新的公安1課；目前負責調查極右派的公安3課，改組後將改稱公安2課。