王毅喊2758號決議「無灰色地帶」 回顧國際近期解讀：錯誤使用、損及台灣地位

據中國外交部官網發布的新聞，中國外長王毅昨天（28日）在紐約聯合國總部出席第79屆聯合國大會一般性辯論時就台灣問題闡述中方立場。

王毅說，台灣是中國領土不可分割的一部分，這既是歷史，也是現實。《開羅宣言》、《波茨坦公告》明確規定把日本竊取的中國領土，包括台灣、澎湖列島歸還中國，構成了二戰後國際秩序的重要組成部分。

他說：「53年前，就是在這座神聖莊嚴的大廳，第26屆聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利，承認中華人民共和國政府代表是中國在聯合國唯一合法代表，並立即把台灣地區的代表從聯合國及其所屬一切機構中驅逐出去。這一決議徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，明確不存在兩個中國，不存在一中一台。」

王毅強調說：「在這一原則問題上，沒有灰色地帶，沒有模糊空間。中國必將實現完全統一，台灣必將回歸祖國懷抱，這是任何人、任何勢力都阻擋不了的歷史大勢！」

今天，台灣外交部對此回應表示，只有台灣民選政府才能代表台灣；要求中國停止誤導國際視聽，呼籲國際社會正視中國為將來武力犯台製造法理基礎的惡劣意圖。

台灣外交部周日上午透過新聞稿嚴正譴責，重申中華民國（台灣）與中華人民共和國互不隸屬才是台海客觀現狀，以及國際社會公認的事實。新聞稿稱，聯大第2758號決議的內容既未提到台灣，也未確認台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國代表台灣，該決議就與台灣無關，更沒有解決台灣在聯合國的代表權問題。

歷史決議：聯合國大會第2758號決議

根據聯合國官方網頁所錄的有關「恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利」的2758號決議，1971年10月25日，聯合國第1976次全體會議上通過，「承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會五個常任理事國之一」，「決定：恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法佔據的席位上驅逐出去。」

當時在這一決議舉行投票之前，中華民國代表已經宣布，退出聯合國。台灣前駐美代表陳錫藩曾經回顧說，「就是說，我們中華民國保持了一個顏面，我們先宣布退出。在聯合國記錄上，我們是宣布退出。但是我們退出之後，這個案子還是繼續表決的，表決就是我們剛才所說的，通過了：中華人民共和國代表中國，中華民國就出去了。」

國際社會對第2758號決議的新解讀

2021年10月，美參議院外交關系委員會台灣核心小組核心成員梅嫩德斯 (Bob Menendez)和英霍夫(Jim Inhofe)就聯合國批准第2758號決議周年發表聲明。

聲明表示，聯大2758號決議授予中華人民共和國聯合國會員國資格，但自此「中國共產黨一直在歪曲該決議，試圖破壞台灣在國際社會的地位和參與」。

聲明提到，在美國及其盟友尋找方法阻止北京對台灣「越來越多的脅迫和侵略」的同時，決議通過50周年「應該成為一個轉折點，以糾正台灣在世界舞台上持續被邊緣化的不公正現象。」

時任美國國務院亞太副助卿的華自強（Rick Waters）也表示，台灣頻頻被排除在聯合國活動外，就是因為中國「錯誤使用」(misuse) 2758號決議，各會員國應加入美國行列，支持台灣有意義參與。

今年9月18日，美國常務副國務卿庫爾特·坎貝爾（Kurt Campbell）出席聯邦眾議院外交委員會時，首度公開表示「中國以2758號決議為工具損及台灣地位」。

澳大利亞和荷蘭兩國議會今年也分別通過議案，均認為中華人民共和國扭曲聯合國大會第2758號決議，認為聯大2758號決議並未確立中國對台灣的主權。

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】