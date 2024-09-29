快訊

女大生命喪公車輪下…東海於追思會頒「榮譽畢業證書」 社友為她最後一舞

常和大S放閃 具俊曄無預警關IG帳號！真實內幕曝光了

京華城案多人收押 民眾黨高層憂柯文哲恐不樂觀…黃國昌這麼說

新冷戰立場明確？王毅談朝鮮半島局勢不提北韓威脅 反而劍指美國

中央社／ 首爾29日專電
大陸外交部長王毅會見南韓外交部長趙兌烈時指出，美國在本區部署中程導彈破壞區域和平穩定，不符合區域國家利益。（圖／取自大陸外交部網站）
大陸外交部長王毅會見南韓外交部長趙兌烈時指出，美國在本區部署中程導彈破壞區域和平穩定，不符合區域國家利益。（圖／取自大陸外交部網站）

中國外交部長王毅出席聯大總辯論談及朝鮮半島局勢時，強調應以和平對話解決問題，卻未提及北韓威脅；與南韓外長趙兌烈會談時也僅針對美國部署飛彈，被認為新冷戰立場更明確。

王毅在紐約當地時間28日出席聯合國大會總辯論，提及朝鮮半島局勢時強調「朝鮮半島不能生戰生亂，表示中方將持續勸和促談，以實現半島長治久安的目標」。

不過，王毅發言並未提及北韓違反安理會決議，發射飛彈挑釁等威脅行為，而是專注於向美國施壓，引起南韓媒體注意。

Asia Today報導指出，王毅約20分鐘的發言時間，大半都用於牽制美國，在敦促美國全面取消對古巴的封鎖制裁，聲稱這類對其他國家的壓迫並不能解決問題的同時，王毅並未就對北韓制裁提出特別立場，事實上可解讀為挺北韓。

另一方面，王毅藉這次聯大機會與南韓外交部長趙兌烈會談的內容，也明顯能看出中方迴避北韓問題、針對美國的立場。

據南韓外交部新聞稿，王毅與趙兌烈會面約45分鐘，除討論藉11月亞太經濟合作會議（APEC）促進雙方領導人會面，趙兌烈呼籲中方就北韓近期連續發射彈道飛彈、公開濃縮鈾設施等挑釁行為，為朝鮮半島問題做出建設性協助，也提到保護脫北者的重要性，要求中方協助。

對此，王毅僅再次強調朝鮮半島不能生戰生亂，守護半島和平穩定符合所有當事國的共同利益，表示中方將持續為促成和平對話努力。

而在中國外交部釋出的新聞稿中，則完全未提及北韓相關問題，但強調美國部署中程彈道飛彈破壞地區和平穩定，不符合地區國家利益。

美國今年4月在菲律賓部署中程彈道飛彈「泰風武器系統」（Typhon Weapons System ，又譯堤豐），引發中國反彈；近期還有報導指出，日本也在考慮部署中、短程彈道飛彈系統的可能性，同樣受到中方警告。

韓聯社引述消息人士分析，王毅在與不相關的南韓外長會談中提及此事，顯示中國對美日韓安保合作現況及美韓、美日同盟多有警惕，已將南韓與美國、日本視為一體，才會預先提出憂心立場。

冷戰 北韓 南韓 彈道飛彈 王毅 美國

延伸閱讀

一邊打壓、一邊裝沒事… 王毅籲美別「兩副面孔」對待中國

玉淵譚天：王布1年4會 低調尋求共識

劍指美國？王毅：反對域外國家把黑手伸向亞洲

王毅聯大辯論發言 稱俄烏戰爭還難以結束

相關新聞

尼泊爾季風降雨釀災 至少101死64失蹤

強烈季風降雨襲擊喜馬拉雅山國度尼泊爾，引發的洪水不僅淹沒了首都加德滿都（Kathmandu）幾處低窪地區，警方還表示全國...

奧地利國會大選激烈交鋒 極右派來勢洶洶尋求首度勝出

奧地利國會大選今天投票，極右派「奧地利自由黨」尋求首度贏得國會大選，與執政的中間偏右保守派政黨「奧地利人民黨」激烈交鋒

避免安倍案再現…日本警視廳因應「孤狼式」恐攻 擬成立專責調查部門

面對日本過去曾發生前首相安倍晉三遭人當街槍殺等事件，東京都警視廳為因應「孤狼式」恐怖攻擊，最快2025年4月將在公安部下...

新冷戰立場明確？王毅談朝鮮半島局勢不提北韓威脅 反而劍指美國

中國外交部長王毅出席聯大總辯論談及朝鮮半島局勢時，強調應以和平對話解決問題，卻未提及北韓威脅；與南韓外長趙兌烈會談時也僅...

聚焦準日相石破茂內閣人事 傳女性閣員中三原順子將接兒童大臣

將成為日本新首相的自民黨新任總裁石破茂，內閣人事布局輪廓逐漸成形。在女性閣員部分，傳出內定阿部俊子扶正為文部科學大臣，並...

北約明年芬蘭設司令部 距俄僅140公里

芬蘭國防部長哈卡寧27日表示，北大西洋公約組織(NATO)明年將在芬蘭距俄羅斯僅140公里、最接近俄國的城市米凱利市，設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。