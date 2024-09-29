新冷戰立場明確？王毅談朝鮮半島局勢不提北韓威脅 反而劍指美國

中國外交部長王毅出席聯大總辯論談及朝鮮半島局勢時，強調應以和平對話解決問題，卻未提及北韓威脅；與南韓外長趙兌烈會談時也僅針對美國部署飛彈，被認為新冷戰立場更明確。

王毅在紐約當地時間28日出席聯合國大會總辯論，提及朝鮮半島局勢時強調「朝鮮半島不能生戰生亂，表示中方將持續勸和促談，以實現半島長治久安的目標」。

不過，王毅發言並未提及北韓違反安理會決議，發射飛彈挑釁等威脅行為，而是專注於向美國施壓，引起南韓媒體注意。

Asia Today報導指出，王毅約20分鐘的發言時間，大半都用於牽制美國，在敦促美國全面取消對古巴的封鎖制裁，聲稱這類對其他國家的壓迫並不能解決問題的同時，王毅並未就對北韓制裁提出特別立場，事實上可解讀為挺北韓。

另一方面，王毅藉這次聯大機會與南韓外交部長趙兌烈會談的內容，也明顯能看出中方迴避北韓問題、針對美國的立場。

據南韓外交部新聞稿，王毅與趙兌烈會面約45分鐘，除討論藉11月亞太經濟合作會議（APEC）促進雙方領導人會面，趙兌烈呼籲中方就北韓近期連續發射彈道飛彈、公開濃縮鈾設施等挑釁行為，為朝鮮半島問題做出建設性協助，也提到保護脫北者的重要性，要求中方協助。

對此，王毅僅再次強調朝鮮半島不能生戰生亂，守護半島和平穩定符合所有當事國的共同利益，表示中方將持續為促成和平對話努力。

而在中國外交部釋出的新聞稿中，則完全未提及北韓相關問題，但強調美國部署中程彈道飛彈破壞地區和平穩定，不符合地區國家利益。

美國今年4月在菲律賓部署中程彈道飛彈「泰風武器系統」（Typhon Weapons System ，又譯堤豐），引發中國反彈；近期還有報導指出，日本也在考慮部署中、短程彈道飛彈系統的可能性，同樣受到中方警告。

韓聯社引述消息人士分析，王毅在與不相關的南韓外長會談中提及此事，顯示中國對美日韓安保合作現況及美韓、美日同盟多有警惕，已將南韓與美國、日本視為一體，才會預先提出憂心立場。