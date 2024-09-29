聚焦準日相石破茂內閣人事 傳女性閣員中三原順子將接兒童大臣

將成為日本新首相的自民黨新任總裁石破茂，內閣人事布局輪廓逐漸成形。在女性閣員部分，傳出內定阿部俊子扶正為文部科學大臣，並協調讓參議員三原順子接任兒童政策擔當大臣。

石破9月27日在自民黨總裁第二輪投票取得「逆轉勝」，當選自民黨第28任總裁。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，預計石破將在10月1日召集的臨時國會上獲指名為第102任首相。新內閣預料也將在同日上路。

三原順子是女演員出身，也曾是歌手、賽車手，人生經歷豐富，加上曾罹癌，為改革醫療制度毅然投入政壇，2020年曾在時任首相菅義偉內閣中，出任厚生勞動副大臣。

綜合富士新聞網、時事通信社及產經新聞等日媒報導，三原2010年首度當選參議員踏入政壇，目前當選3屆，選區位於神奈川縣。從政以來曾歷任厚生勞動副大臣及自民黨女性局長等職務。

其他人事還包括參議員淺尾慶一郎可望出任環境大臣。日本放送協會（NHK）報導，石破親信、財務副大臣赤澤亮正可望擔任經濟再生擔當大臣；眾議員小里泰弘將獲拔擢為農林水產大臣；眾議員御法川信英可望接任復興大臣。