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聚焦準日相石破茂內閣人事 傳女性閣員中三原順子將接兒童大臣

中央社／ 東京29日綜合外電報導
日本自民黨前幹事長石破茂27日當選自民黨總裁，將任日本首相。新華社
日本自民黨前幹事長石破茂27日當選自民黨總裁，將任日本首相。新華社

將成為日本新首相的自民黨新任總裁石破茂內閣人事布局輪廓逐漸成形。在女性閣員部分，傳出內定阿部俊子扶正為文部科學大臣，並協調讓參議員三原順子接任兒童政策擔當大臣。

石破9月27日在自民黨總裁第二輪投票取得「逆轉勝」，當選自民黨第28任總裁。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，預計石破將在10月1日召集的臨時國會上獲指名為第102任首相。新內閣預料也將在同日上路。

三原順子是女演員出身，也曾是歌手、賽車手，人生經歷豐富，加上曾罹癌，為改革醫療制度毅然投入政壇，2020年曾在時任首相菅義偉內閣中，出任厚生勞動副大臣。

綜合富士新聞網、時事通信社及產經新聞等日媒報導，三原2010年首度當選參議員踏入政壇，目前當選3屆，選區位於神奈川縣。從政以來曾歷任厚生勞動副大臣及自民黨女性局長等職務。

其他人事還包括參議員淺尾慶一郎可望出任環境大臣。日本放送協會（NHK）報導，石破親信、財務副大臣赤澤亮正可望擔任經濟再生擔當大臣；眾議員小里泰弘將獲拔擢為農林水產大臣；眾議員御法川信英可望接任復興大臣。

內閣 日本 石破茂 自民黨 議員

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