不甘心當少數黨 阿根廷總統：國會2025將大洗牌
阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）今天在一場成立全國性政黨的集會中發表談話，說國家力抗數十年來最嚴峻經濟危機的此時，他有意讓國會於明年期中選舉「大洗牌」。
路透社報導，若拿下2025年大選，米雷伊的自由前進黨（La Libertad Avanza）將在國會搶下主導權，一改該黨目前在國會兩院區居少數，各項執政所需立法頻頻卡關的窘境。
米雷伊說：「我們已成立全國性政黨。從現在開始，我們只會有好消息。我們將讓2025年選舉出現大洗牌。」
在首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）市中心萊薩馬公園（Lezama Park）舉行的集會，吸引數千名支持者到場，米雷伊擠過人群走上舞台大唱搖滾歌曲，宛如搖滾巨星。
這位去年12月宣誓就職的政治素人不僅對政治建制派十分感冒，以「種姓」（caste）一詞來稱呼建制派政治階層，還將媒體記者貼上「貪腐」和「排泄物」的標籤。
今天集會中，許多支持者裝扮成象徵米雷伊的雄獅造型，另有許多人揮舞著由紙板做成的電鋸，呼應總統選前開出的「電鋸式」削減政府開支的支票。
自宣誓就職以來，米雷伊透過嚴苛撙節來刪減數十億美元開支，藉此控制阿根廷高居全球第一的通膨率。然而，在他執政之下，境內貧困率飆升超過10個百分點，直逼53%。
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