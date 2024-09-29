委國爭議大選滿兩個月 小規模反對派聚集首都抗議

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）於整整兩個月前的今天，聲稱在爭議性大選中贏得連任。一小群反對派抗議者今天在首都卡拉卡斯舉行集會，國外支持者也加入聲援行動。

法新社報導，反對派領袖馬查多（Maria CorinaMachado）雖因譴責選舉舞弊而躲藏度日，仍找到辦法發聲敦促各方舉行小規模集會，以避免像先前抗議活動一樣遭到安全鎮壓。

在卡拉卡斯（Caracas），約30人齊聚廣場高喊口號，其中包括多年來參與反政府活動而有「紅頭盔奶奶」稱號的布瑞托（Leida Brito）。

布瑞托說：「馬杜洛應該離開，因為他輸了。」她手中拿著寫有「捍衛投票是一項權利」的標語。

根據馬查多團隊發布的語音訊息，這位反對派領袖向支持者喊話：「我們堅定不移，每天以更大的力量和熱情向前推進，身為勇敢且善良的委內瑞拉人聚集在此。」

自7月底爭議性大選以來，委內瑞拉已有數十名反對派領導人被捕，另有2400多人因涉嫌參加抗議活動而遭「恐怖主義」指控被捕。選後衝突共造成27人死亡。

反對派根據列印出來的計票結果，聲稱在野候選人龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia）以67%的選票贏得7月28日舉行的大選。

然而，委內瑞拉國家選舉委員會（CNE）宣布馬杜洛以52%選票勝選，並以資料遭駭為由，拒絕公布各投票所的確切計票數字。

75歲的龔薩雷茲選後消失匿跡多週，接著於9月遠赴西班牙尋求庇護。

委內瑞拉境外也出現更大規模的抗議活動，包括墨西哥市、布宜諾斯艾利斯、巴拿馬市和蒙特維多（Montevideo）。在馬德里，龔薩雷茲向揮舞著委內瑞拉國旗的支持者致意。