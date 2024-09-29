快訊

降息金融股必將受惠？ 專家「有分三種」：0050、006208簡單暴力的好選擇

中颱山陀兒暴風圈再擴大 氣象署：逐漸進入巴士海峽

租屋族「電費發票中1千」獎金歸誰？ 內行人曝解答

聽新聞
0:00 / 0:00

尼泊爾季風降雨釀災 至少101死64失蹤

中央社／ 加德滿都29日綜合外電報導
強烈季風降雨襲擊喜馬拉雅山國度尼泊爾，引發的洪水不僅淹沒了首都加德滿都（Kathmandu）幾處低窪地區，警方還表示全國至少有101人喪生。美聯社
強烈季風降雨襲擊喜馬拉雅山國度尼泊爾，引發的洪水不僅淹沒了首都加德滿都（Kathmandu）幾處低窪地區，警方還表示全國至少有101人喪生。美聯社

強烈季風降雨襲擊喜馬拉雅山國度尼泊爾，引發的洪水不僅淹沒了首都加德滿都（Kathmandu）幾處低窪地區，警方還表示全國至少有101人喪生。

法新社報導，自27日以來，尼泊爾東部和中部的大片地區已成水鄉澤國，多條河流發生暴洪，境內高速公路遭到嚴重破壞。

警方發言人卡齊（Dan Bahadur Karki）告訴法新社：「目前為止已有101人喪生、64人失蹤。」他說：「我們持續在受災地區進行搜救任務之下，死亡人數可能會進一步攀升。」

尼泊爾氣象局告訴「加德滿都郵報」（KathmanduPost）說，加德滿都谷地截至昨天上午的24小時內累積雨量達240毫米。報導指出，這是首都至少自1970年以來最高降雨紀錄。

流經加德滿都的巴格馬蒂河（Bagmati River）及其眾多支流已經決堤，淹沒了附近的房舍和車輛。

儘管水深及胸，居民仍冒險涉水逃到地勢較高的地方。截至今天上午，救援隊已救出近3300人。

惡劣天候27日晚間迫使空中交通停擺，逾150個出境航班遭取消。如今進出加德滿都的國內線航班已經恢復。

加德滿都 喜馬拉雅山 尼泊爾

延伸閱讀

影／台南大學實驗室失火 疑太陽能板製造原料釀災

U20亞足賽／尼泊爾小將上演帽子戲法 中華隊苦吞連敗

Live／U20亞洲盃足球資格賽 尼泊爾VS.中華

再度與鄰國軍隊合作 共軍將與尼泊爾舉行反恐聯訓

相關新聞

尼泊爾季風降雨釀災 至少101死64失蹤

強烈季風降雨襲擊喜馬拉雅山國度尼泊爾，引發的洪水不僅淹沒了首都加德滿都（Kathmandu）幾處低窪地區，警方還表示全國...

北約明年芬蘭設司令部 距俄僅140公里

芬蘭國防部長哈卡寧27日表示，北大西洋公約組織(NATO)明年將在芬蘭距俄羅斯僅140公里、最接近俄國的城市米凱利市，設...

石破茂布局黨政人事 高市拒任要職

日本自民黨新任總裁石破茂28日開始布局黨政高層人事，石破擬重用總裁選舉時的競爭對手小泉進次郎和高市早苗。據悉，小泉將獲拔...

美日菲紐澳南海聯訓 中黃岩島軍演

日本防衛省統合幕僚監部28日消息稱，海上自衛隊護衛艦「漣」號當日在南海與美國、菲律賓等四國訓練。此舉意在制衡中國。據相關...

美媒：中國虛構媒體與受訪人 用「假新聞」爭奪全球影響力

美聯社28日報導，為爭奪全球影響力，北京擴大在世界各地利用宣傳和假新聞，往往藉由假的記者和偽裝成合法新聞來源的可疑網站來...

準日相石破茂布局人事 傳前防相岩屋毅將任外相

日媒報導，相關人士今天透露，10月1日將獲國會指名為日本新首相的自民黨新任總裁石破茂，正協調由67歲前防衛大臣岩屋毅擔任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。