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尼泊爾季風降雨釀災 至少101死64失蹤
強烈季風降雨襲擊喜馬拉雅山國度尼泊爾，引發的洪水不僅淹沒了首都加德滿都（Kathmandu）幾處低窪地區，警方還表示全國至少有101人喪生。
法新社報導，自27日以來，尼泊爾東部和中部的大片地區已成水鄉澤國，多條河流發生暴洪，境內高速公路遭到嚴重破壞。
警方發言人卡齊（Dan Bahadur Karki）告訴法新社：「目前為止已有101人喪生、64人失蹤。」他說：「我們持續在受災地區進行搜救任務之下，死亡人數可能會進一步攀升。」
尼泊爾氣象局告訴「加德滿都郵報」（KathmanduPost）說，加德滿都谷地截至昨天上午的24小時內累積雨量達240毫米。報導指出，這是首都至少自1970年以來最高降雨紀錄。
流經加德滿都的巴格馬蒂河（Bagmati River）及其眾多支流已經決堤，淹沒了附近的房舍和車輛。
儘管水深及胸，居民仍冒險涉水逃到地勢較高的地方。截至今天上午，救援隊已救出近3300人。
惡劣天候27日晚間迫使空中交通停擺，逾150個出境航班遭取消。如今進出加德滿都的國內線航班已經恢復。
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