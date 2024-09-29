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準日相石破茂布局人事 傳前防相岩屋毅將任外相

中央社／ 東京29日綜合外電報導
日本自民黨新任總裁石破茂。（路透） 路透通訊社
日本自民黨新任總裁石破茂。（路透） 路透通訊社

日媒報導，相關人士今天透露，10月1日將獲國會指名為日本新首相的自民黨新任總裁石破茂，正協調由67歲前防衛大臣岩屋毅擔任新內閣的外務大臣。

石破9月27日在自民黨總裁第二輪投票取得「逆轉勝」，當選自民黨第28任總裁。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，預計石破將在10月1日召集的臨時國會上獲指名為第102任首相。新內閣預料也將在同日上路。

日本放送協會（NHK）報導，石破也在協調由自民黨參議院政策審議會長福岡資麿擔任厚生勞動大臣、眾議員城內實擔任經濟安全保障擔當大臣，及眾議員阿部俊子擔任文部科學大臣。

岸田內閣國土交通大臣齊藤鐵夫，原則上將獲留任。

目前傳出的可能人事布局還包括前防衛大臣中谷元回鍋接任防衛大臣、岩屋毅擔任外務大臣、眾議員平將明擔任數位大臣、前內閣官房長官加藤勝信擔任財務大臣等。

綜合共同社、產經新聞及日本電視台（NipponTV）等日媒報導，目前已傳出的人事布局，在黨政兩方面主要職務的部分，79歲自民黨總務會長森山裕將擔任自民黨幹事長，63歲的岸田內閣官房長官林芳正將留任。

岩屋毅曾任大分縣議員，1990年首度當選眾議員，選區為大分縣第3選區，目前當選9屆。他今年2月退出自民黨內派閥「麻生派」，並在總裁選舉中擔任石破陣營的選舉對策本部長。

在黨務部分，自民黨副總裁（副主席）一職傳出已內定由75歲前首相菅義偉出任；農林水產大臣坂本哲志可望擔任自民黨國會對策委員長；前防衛大臣小野寺五典傳將擔任自民黨政調會長。

至於石破在總裁選舉中的主要競爭對手高市早苗堅拒擔任的總務會長一職，根據朝日新聞報導，目前規劃由財務大臣鈴木俊一擔任，石破將根據鈴木本人意願做最後判斷。

讀賣新聞報導對此指出，高市面對石破方面徵詢堅拒出任總務會長，未來黨內不和的情況可能浮上檯面。

內閣 石破茂 自民黨 議員

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