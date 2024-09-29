消息人士：巴基斯坦直升機墜毀 6死8傷
巴基斯坦維安消息人士表示，一架直升機包機在北部墜毀，造成至少6人死亡。
路透社報導，這2名消息人士因無權公開發言而拒絕透露姓名，他們表示，事發在昨天，而失事直升機是由北部的開柏普赫圖赫瓦省（KhyberPakhtunkhwa）一家私人公司租用。
直升機起飛後不久，就在鄰近阿富汗邊境的動盪地區北瓦茲里斯坦（North Waziristan）墜毀。
消息人士表示，機上約有14名乘客，其中包括俄羅斯飛行員；消息來源補充說，墜機事故有8人受傷並在附近醫院治療。
過去10年來，巴基斯坦武裝部隊與民用航空部門發生多件空難。2022年，1架軍用直升機在開柏普赫圖赫瓦省的訓練演習中墜毀，2名飛行員喪生。
2020年，巴基斯坦國際航空公司（PakistanInternational Airlines）1架空中巴士飛機墜毀在南部城市喀拉蚩（Karachi）人口稠密的住宅區，機上99人大多罹難。
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