奧地利葬禮響起納粹歌曲 國會大選前夕引發眾怒

奧地利即將於明天舉行國會選舉，極右派目前民調聲勢領先，而就在大選倒數階段的緊張時刻，傳出極右派官員葬禮出現納粹歌曲的消息，引發譁然。

法新社報導，極右的自由黨（FPOe）選前聲勢與執政保守派不分軒輊，有可能在明天拿下空前勝利。

而自由黨黨魁基克（Herbert Kickl）近來一再說出某些爭議性字眼，讓人很難忘記他率領的是一個由前納粹（Nazis）分子創建的政黨，包括稱自己是未來的「人民總理」（Volkskanzler），一如德國納粹頭子希特勒（Adolf Hitler）1930年代的稱號。

除此之外，奧地利「標準報」（Standard）報導指出，昨天多位自由黨人士在出席前地方政府官員蘇克（Walter Sucher）的葬禮時，現場還響起納粹歌曲。

標準報收到的一段影片顯示，多人出席葬禮時，在墓旁唱起一首讓人想起「神聖德意志國」（holyGerman Reich）的歌曲。

自由黨並未回覆法新社置評要求，但在回應奧地利新聞通訊社（APA）時，抨擊有人故意將這起事件政治化。

爭議影片曝光後，猶太奧地利學生會（JewishAustrian Students）已向檢察官提出申訴，並發布聲明直指這起事件是「奧地利的警訊」。

左右兩派的政黨也紛紛譴責影片內容。

保守派人民黨（OeVP）在社群媒體X發文，重申該黨不會與自由黨黨魁基克合作，因為「他與右翼極端分子往來卻沒有感到良心不安」，並敦促選民把票投給人民黨來「鞏固中間派」勢力。

社會民主黨（SPOe）領袖巴布勒（Andreas Babler）則在X發文說，這起事件再次顯示出，自由黨是「無法創建一個民主國家」的。

自由黨時常被人直指反猶，但該黨否認這項指控。

自由黨目前民調以27%支持率小幅領先人民黨。在基克率領下，自由黨掀起選民對移民、通貨膨脹和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）限制措施的憤怒。