日本眾院最快10月大選？石破茂：不排除各種可能

日本自民黨新任總裁石破茂10月1日將獲國會指名為新任首相，他今天在電視節目上被問到10月解散眾議院進行大選時表示，「不排除各種可能性」。

石破9月27日在自民黨總裁第二輪投票取得「逆轉勝」，當選自民黨第28任總裁。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，預計石破將在10月1日召集的臨時國會上獲指名為第102任首相。新內閣預料也將在同日上路。

日本眾議院大選是基於眾議院被解散或任期屆滿所進行的選舉，由於所有眾議員都失去現職進行改選，在日本也被稱為「總選舉」。

眾議院原則上每4年改選一次，但首相擁有中途解散權力，日本從二次大戰以來，除1972年選出的第33屆眾議員外，其餘都是在任期屆滿前被解散。

日本經濟新聞報導，石破今天在電視節目上被問到有關10月解散眾議院進行總選舉時說，「不排除各種可能性」；他在另一個節目上也說，「（解散眾議院）愈早愈好」。

因此，如果要在10月舉行眾議院大選，最快的時間點就是10月27日投開票。

談到日本中央銀行日本銀行升息，石破說，必須維持貨幣寬鬆的方向性，在還無法確定能擺脫通貨緊縮的情況下，不應討論利率問題。

被問到總裁選舉的競爭對手、經濟安全保障擔當大臣高市早苗堅拒擔任自民黨總務會長的徵詢，石破說，「這項人事安排適才適所，高市歷任閣員及黨務主管職務，若是為了全黨或國家整體考量，希望能起用她」。

至於將起用自民黨總務會長森山裕擔任自民黨幹事長，石破說，森山跟在野黨有溝通管道，也是一位願意自己承擔所有責任的人，「未來也會如此」。

讀賣新聞分析，石破明天將確定黨務一級主管人事，新內閣也會在他獲指名為新任首相的同天上路。因此，快的話石破可以在10月9日解散眾議院，而最有可能的選舉日程就是「10月15日公告、10月27日投開票」。

至於其他可能方案還包括「10月29日公告、11月10日投開票」等。