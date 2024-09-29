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法新社：沙烏地2024年已處決198人 逾30年新高

中央社／ 杜拜28日綜合外電報導

沙烏地阿拉伯今天宣布處決3人之後，根據法新社統計，2024年截至目前為止，沙國累計執行死刑人數已達198人，寫下30多年來新高。

依據國際特赦組織（Amnesty International）資料，2023年，沙烏地阿拉伯處決的囚犯人數位居世界第3，僅次於中國和伊朗。

總部位於倫敦的「國際特赦組織」表示，最新的統計數字已超過先前分別於2022年與1995年寫下的196人及192人高點。

官媒沙烏地新聞社（Saudi Press Agency）今天引述內政部聲明宣布當局執行最新3起死刑。法新社彙整沙國官媒報導所得的統計數字顯示，沙國今年來已處決198人、2023年為170人。

國際特赦組織今天證實他們今年為止記錄到的沙烏地死刑執行數量同樣是198件，並指控利雅德當局「從事無情的殺戮」行動。

國際特赦組織全球總會祕書長卡拉馬爾德（AgnesCallamard）表示，利雅德當局目前「憑空話來力拚重塑（國家）形象」，但「對人命展現出的漠視，卻讓人如此不寒而慄」。

她敦促沙國「立即暫停處決人犯，並根據國際標準來重審死囚，而不是訴諸死刑」。

國際特赦組織 死刑 沙烏地阿拉伯

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