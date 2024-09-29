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颶風約翰兩度登陸墨西哥至少8死 居民撤離家園

中央社／ 墨西哥市28日綜合外電報導
颶風約翰（Hurricane John）一週內兩度在墨西哥太平洋沿岸登陸，官方證實南部有8死，媒體則報至少22人亡，墨國西南部居民今天紛紛撤離遭洪水肆虐的家園。美聯社
颶風約翰（Hurricane John）一週內兩度在墨西哥太平洋沿岸登陸，官方證實南部有8死，媒體則報至少22人亡，墨國西南部居民今天紛紛撤離遭洪水肆虐的家園。美聯社

颶風約翰（Hurricane John）一週內兩度在墨西哥太平洋沿岸登陸，官方證實南部有8死，媒體則報至少22人亡，墨國西南部居民今天紛紛撤離遭洪水肆虐的家園。

綜合法新社和路透社報導，約翰23日快速增強至三級颶風，接著在南部格瑞羅州（Guerrero）登陸。其後強度雖減弱卻在近海重新凝聚水氣，並再度登陸沿著海岸線往北移動，所到之處無不出現豪雨和洪水。

墨國總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel LopezObrador）在社群媒體X發文說：「豪雨引發土石流，很不幸地釀成8人喪生。」

地方媒體報導的死亡人數更高，但數據並未獲得官方證實。

在墨西哥最赤貧的其中一州格瑞羅，當地媒體表示有18人身亡，許多都是因住家遭土石流淹沒而死；格瑞羅以南的瓦哈卡州（Oaxaca）有媒體通報3死，以北的米卻肯州（Michoacan）則是有男童落溪殞命。

約翰威力已於昨天減弱至不再具有風暴等級。

墨西哥 洪水 豪雨 颶風

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