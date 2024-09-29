法專家：美選後退出歐洲成必然 專注應付敵對中國

法國資深戰略學者海斯柏格新書「沒有美洲的世界」，分析美國大選無論誰上位，都將退出歐洲、聚焦亞洲，歐洲必須獨自面對俄羅斯。作者指出，與中國的敵對狀態是美國兩黨唯一共識。

法國媒體快訊週刊（L’Express）28日刊登與巴黎戰略研究基金會（FRS）暨英國智庫國際戰略研究所（IISS）資深顧問海斯柏格（Francois Heisbourg）的專訪，談及這個月出版的最新著作「沒有美洲的世界」（Un monde sans l’Amérique，暫譯）。

海斯柏格在著作中分析11月5日美國總統大選後的世界走向，他認為，無論是共和黨總統候選人川普（Donald Trump）或是民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）當選，美國都將慢慢撤出歐洲，並把重心放在對付中國，而歐洲將必須學著單獨面對俄羅斯威脅。

海斯柏格表示，無論是川普或賀錦麗入主白宮，歐洲都會面臨動盪，但方式會不一樣。若是川普當選，局勢將會粗暴巨變；若是賀錦麗，美國的退出將會是個長期過程。

他也提醒沒有明顯勝者的可能性，如2000年小布希（George W. Bush）和高爾（Al Gore）的選後大戰，最後是經由美國聯邦最高法院裁定才分出勝負。若美國陷入大選內戰，那外交政策勢必失去關注。

快訊週刊問道，作者是否認為，美國兩黨在把中國視為敵對強權上取得共識。

海斯柏格回覆，中國可能是美國現在唯一有共識的議題，「在這次選舉後，也不用期待這會有所改變」。

他指出，中國與蘇聯這兩大超級強權的不同之處，在於中國同時也是超級經濟大國。川普和拜登（JoeBiden）在限制中國勢力的企圖上非常類似，拜登甚至祭出比川普更強硬的限制科技程序轉移措施。

不過兩人途徑不同，川普主要透過關稅，拜登則主要利用補助和限制技術轉移。「但無論哪一黨，都將採取與中國政治、經濟、戰略和軍事的敵對狀態」。

海斯柏格在書中提及中國在Covid-19疫情後經濟大幅衰退，顯露出弱點。但他提醒，「一個身陷困境的中國不等於一個更和平的中國」，他舉二戰處於弱勢因而偷襲珍珠港的日本帝國為例，「一個覺得自己正在衰退的中國，並不會自動變得比較平靜」。

另一個大問題，是美國未來的對台政策。海斯柏格表示，拜登的立場相對清楚，曾表示若台灣遭攻擊將願意出兵保台，要中國不要太過測試美國決心。拜登協助烏克蘭的決定也強化了嚇阻效應。

海斯柏格分析，若川普當選，這份嚇阻將不那麼清楚，且川普也曾針對台灣尖端半導體領導地位以及人工智慧發展的重要角色表達不滿；賀錦麗則尚未對台海政策有所表示。「無論誰上位，都會出現模糊。在台灣議題上的模糊，以及中國如何詮釋這份不確定性，都可能帶來戰爭風險」。

由於川普的最大特色就是「難以捉摸」，海斯柏格也不排除若川普和中國找到「雙贏」辦法，兩方有可能達成協議。

「但有件事是確定的，美國的資源將越來越集中在亞洲，而越來越少在歐洲。對歐洲而言，長期看來，川普和賀錦麗帶來的結果幾乎是相同的」，差別只在於遠離歐洲的「粗暴程度」。

因此海斯柏格認為，歐洲應該要加速準備，增加自身戰略自主、強化防衛能力，否則將鑄下大錯。

至於俄烏戰爭，海斯柏格在書中提出一個假設，即若川普當選，而戰況對俄羅斯有利，則他可能以某些利益為代價，與俄國總統蒲亭（Vladimir Poutine）達成「協議」。

但海斯柏格強調，要讓美俄達成協議，俄羅斯必須提供足夠具吸引力的條件，他甚至認為俄羅斯可能推翻與中國的聯盟，以換取川普歡心。然而由於川普的難預測性，部分烏克蘭與中歐人民仍覺得，若能使美國得利，川普或許會協助烏克蘭。